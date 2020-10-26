【唐綺陽每週星座運程】雙魚能遇理想型　水瓶處理感情問題要謹慎

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水逆天蠍到天秤，容易遇見故人或3C產品故障，水星天秤，意識到結盟、合作及人際關係的重要性，水逆天秤，對關係之間做重新的評估，影響到事業架構或人際關係的分合。金星進天秤，週三前金星處女衝刺，易發生物品損壞或關係生變的情形，可為合作關係做出正確的選擇。木冥與木土合相更靠近，大眾感受到壓力及政治情勢的緊張，社會震動值得關注。日天蠍對分天王金牛，有機會遇到怪人或事情狀況多。

▼▼▼按圖放大看本星期各星座的運程▼▼▼

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重要星象：水逆天蠍到天秤，金星進天秤，木、冥與木、土合相更靠近，日天蠍對分天王金牛。

工作注意：金牛、雙子、處女、天蠍

金牛：要廣納雅言別太鐵齒

雙子：適合有默契的夥伴，或在家工作

處女：奔波勞碌，創意能量佳

天蠍：請先停看聽，學會因應外界變化

桃花注意：白羊、人馬、水瓶、雙魚

白羊：對待別人的態度，依喜好而天差地別

人馬：想法格外浪漫，讓對方很驚喜

水瓶：處理問題要謹慎，小心被當作找麻煩

雙魚：有機會遇到天菜，一見鍾情心花開

財運注意：獅子、天秤

獅子：主動理財，才能發現問題所在

天秤：有談大筆金錢的機會，要好好把握

健康注意：巨蟹、山

巨蟹：注意心臟負荷，或消化系統的健康

山羊：找人聊聊心事，對心理健康有幫助

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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