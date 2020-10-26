【唐綺陽每週星座運程】雙魚能遇理想型　水瓶處理感情問題要謹慎

水逆天蠍到天秤，容易遇見故人或3C產品故障，水星天秤，意識到結盟、合作及人際關係的重要性，水逆天秤，對關係之間做重新的評估，影響到事業架構或人際關係的分合。金星進天秤，週三前金星處女衝刺，易發生物品損壞或關係生變的情形，可為合作關係做出正確的選擇。木冥與木土合相更靠近，大眾感受到壓力及政治情勢的緊張，社會震動值得關注。日天蠍對分天王金牛，有機會遇到怪人或事情狀況多。