張彥博最近被傳媒發現經常進出醫院，原來重視家庭的張彥博是接載繼父到醫院進行定期檢查。近年形象入屋的張彥博獲得不少拍劇機會，甚至有機會推出唱片與開辦個人演唱會，但其實入行15年的張彥博也曾捱過窮，以魚蛋燒賣為正餐，或一個月一日三餐吃即食麵、户口長期不足100元，就連女友也因為張彥博太窮而狠心分手。

入行多年星途浮沉 苦練演技終彈起 愛家庭承諾全力照顧到老

張彥博在以往的訪問中透露自己是捱過一段年日，有一段時間甚至以魚蛋燒賣為正餐，銀行户口更試過長期不足100港元，可幸現時慢慢付出努力換來遲來的回報，生活已慢慢改善。(bobcyp1005@IG)

40歲的張彥博長有一副童顏，2005年組樂隊入行，後來開始拍劇，不經不覺張彥博已入行15年，早年星途浮沉多年的張彥博，苦練演技多年後終憑劇集《一屋老友記》與《跳躍生命線》出色演技彈起而為人熟識，並首次入圍競爭「最佳男配角」。

張彥博雖然在劇集《金宵大廈》的戲份不多，但張彥博細膩的演技也令人深刻。(bobcyp1005@IG)

事業漸見起息的張彥博，生活質素慢慢改善，更有傳他花費積蓄購買價值約70萬港元的跑車接載家人，現時張彥博每月定時親身接載繼父到醫院進行定期檢查，而張彥博亦為了可貼身照顧父母的起居生活，決家搬與母親同住，方便照料他們。

我沒甚麼能回饋他們，只能盡力照顧他們的日常生活。 張彥博

張彥博自小便經歷父母離異，他整個童年由母親照顧，與生父也保持緊密的關係，而年輕時他接受不了生父再婚的事實，決定一個人搬到外面居住，後來他也釋懷父母再婚事實，現時與繼父及親生父母的感情非常好，也努力工作，希望盡力照顧他們，回饋養育之因。

【按圖看】張彥博入行15年，曾經演出過的劇集劇照▼▼▼

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曾被女友狠心分手 因太窮與發明星夢？ 多次被分手導致不再相信愛情

張彥博近年形象入屋，獲得不少拍劇機會，甚至有機會推出唱片與開辦個人演唱會，但其實入行15年的張彥博也曾捱過窮。(bobcyp1005@IG)

張彥博是傳媒口中的孝順仔，以為樣貌俊俏的張彥博，應是不少女生的理想型，但張彥博在接受其他傳媒訪問時表示，以往都因一幅童顏而令同齡女友有壓力，「可能女生都喜歡較成熟的男生，但我當時仍很bb，後來她找了另一位。」張彥博又指自己曾被多位女朋友厭棄太窮而遭狠心分手，次數更不下10次。

試過一個月內每日三餐都吃即食麵，因為十元可以買到三個麵煮，結果吃到臉色變紫要入醫院。 張彥博

張彥博現年40歲，雖然愛情滋潤，但有多一點時間與家人相處也是一件好事。(bobcyp1005@IG)

那年35歲的張彥博曾接受傳媒訪問時表示，自己曾因為「窮」而被分手，前度甚至覺得張彥博是在「發明星夢」，導致張彥博曾有一段時間迷失，不再相信愛情寧願選擇「拍散拖」，也再沒有信心去堅持走一段長感情。因張彥博總會擔心對方不知何時會離開自己，特別自己是從事娛樂圈這一行，很多時都沒有穩定收入，曾兼做侍應、救生員、派傳單維持生計，甚至不能承諾對方可給予安穩理想的生活。

結果得與失也好，你都會建立到一些關係，這才是最重要的。走過這一段漫長的路，我從沒想過會輸掉甚麼。 張彥博

但張彥博眼裏看來，伴侶理應是陪伴對方尋找與支持他的夢想，而不是一直都在身邊否定他的決定，就算追求過程是艱難，過程中總會獲得一些意想不到的收獲，最後張彥博也明瞭到，對方也不是那一個可陪到他最後的「唯一」，漸走出愛情陰霾。

一個男人無法給對方將來，女方家人都會驚，所以我想有樓有車才接老婆回來。 張彥博

自己甚麼都沒有，銀包又沒錢，你叫別人如何跟你，人終於要面對現實，成熟處理。 張彥博

但其實張彥博除了是一位孝子外，他對待女朋友亦十分體貼，他在訪問中表示曾為女友購買衛生巾，更表示男人總需要為伴侶做些甚麼，沒有甚麼好尷尬的。張彥博也會為女朋友拿手袋，無論甚麼款式也可以駕馭，因為張彥博認為如果自己是真心喜歡對方，不介意為對方做任何事，亦不會感到不夠男人氣慨，只認同這是「愛的表現」。但願如此暖心待人的張彥博，在往後日子也找到一個願意陪他「捱」的人。

【按圖看】40歲的「童顏藝人」張彥博近年來的凍齡照▼▼▼

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