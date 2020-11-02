【唐綺陽每週星座運程】獅子或有長輩牽紅線　巨蟹要處理前任問題

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週三水星恢復順行，秘密、理財、人際關係、合作等相關問題將進行調整，合作上做出新的調整，往彼此互惠、更有價值的方向前進。人際關係變化快，也更加健康，風象星座特別感到忙碌。木冥與木土合相更逼近，影響未來的關鍵呼之欲出，合相力量強，許多事件越演越烈，眾人感到壓力大。金火逐漸對分，關係面臨重新洗牌，在快速的分與合之中變化無窮。

▼▼▼按圖放大看本星期各星座的運程▼▼▼

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重要星象：水星將恢復順行，木冥與木土合相更逼近，金火逐漸對分

工作注意：白羊、金牛、水瓶、雙魚

白羊：合約若有不公平，請提出來修正

金牛：面對不認同的意見，要適時反應

水瓶：用新邏輯看待衝擊，才能更新自己

雙魚：勇於做自己，能充分發揮才華

桃花注意：巨蟹、獅子、處女、天蠍

巨蟹：要好好處理前任的問題

獅子：有長輩牽線，或較年長的桃花

處女：相處上有點叛逆，應摸索自己心態

天蠍：有劇烈變化，或是重大決定

財運注意：雙子、人馬

雙子：理財運佳，有大的偏財機會

人馬：感到資源匱乏，需跟銀行打交道

健康注意：天秤、山羊

天秤：別逃避自己的健康問題

山羊：好好睡眠與休息，能起關鍵作用

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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