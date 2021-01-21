情侶溝通有技巧！遇意見分歧　要運用聰明的技巧溝通　感情才長久

撰文： Dappei 搭配 最後更新日期： 2021-01-21 08:31

有些人會說和另一半會越吵越相愛，但其實健康的關係應該是透過意見的分歧，做有效的聰明溝通才能更了解彼此，讓兩個人的距離變得相近，沒有吵架傷害關係，相親相愛一輩子！

1. 有誤會主動向對方釐清

很多人都認為相愛的關係，應該會無條件的理解對方，但其實不管在一起多久都沒有人可以完全的了解一個人，當兩個人發生了誤會一定要主動的和對方釐清，用溝通的方式讓對方了解，唯有這樣才能讓兩個人的心更加靠近，而不是吵架讓心有了傷口。

2. 爭吵時適時聆聽

如果是遇到突發性的爭吵，一定要有一方退讓和聆聽，不能夠只說自己想說的話，卻不想知道對方的想法，沒有雙向的溝通，長久下來無法擁有健康快樂的關係。

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3. 多做保證不如多一點行動

許多人在愛情裡很喜歡說很多的甜言蜜語，這在熱戀時期有加分的效果，但一旦過了感性階段，說比做多就會變成致命的缺點，讚美承諾不能少，但必須是說和做同時進行，才能給予對方安全感，願意相信和你一起未來可以變得更好。

4. 用心關心對方生活小細節

隨著年紀增長，情侶相處不再能夠像在學生時期一樣，時常的膩在一起，讓生活密切的相連，出了社會忙碌著自己的生活，想要鞏固好感情，分享和關心生活這個小細節絕對不能漏掉，即使不在彼此身邊，也能夠給予力量。

Dappei 結語：

相愛容易相處難，不論兩個人多麼相愛，感情都必須用心經營，且在意見分歧遇到困難時，運用聰明的技巧溝通，才能讓感情長長久久！

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