【唐綺陽每週星座運程】天蠍對伴侶別無事生非　雙魚有年長桃花運

兩大星象移動，感受到緊鑼密鼓的情勢，事情變化莫測，氣流較混亂的時期，應注意安全、拿捏語言的表達。水星再次進天蠍，對於性或是金錢方面，有更多的思考和修正，合作關係往利多方向實行，在財務的應對要更上心。火星將順行，過去努力之處再度啟動，對於未來更有方向，耕耘也更專注，有機會能夠發光發熱。木冥將出相位，處於壓力的最高點，大環境重新洗牌的大勢已定，十二月中之前，有快速的巨大變動，要因應大局勢，確立自我立場，並為自己的決定負責。

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重要星象：兩大星象移動，水星再次進天蠍，火星將順行，木冥將出相位

工作注意：白羊、獅子、處女、天秤

白羊：嫻熟有效率，令人刮目相看

獅子：展現大將之風，有機會受到提拔

處女：盡量鴨子划水，越低調越好

天秤：裡外責任多，是真正的幕後主宰者

桃花注意：金牛、雙子、天蠍、雙魚

金牛：要放輕鬆點，才能夠享受愛情

雙子：渾身散發電力，衡量好感覺再出手

天蠍：別要求太多或無事生非

雙魚：有年長桃花，肉麻一點也不錯

財運注意：巨蟹、山羊

巨蟹：有好機會出現，能做出最好的選擇

山羊：靠著專業能力，會讓身價翻倍

健康注意：人馬、水瓶

人馬：注意交通和行動上的安全

水瓶：當心職業傷害，或肢體受傷

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】