【唐綺陽每週星座運程】天蠍愛情上要以柔克剛　雙子心情有點脆弱

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木土合進三度內，在經歷關鍵事件過後，答案逐漸明朗、情勢迅速變化。金星天秤衝刺，將關係釐清楚、把條件説明白，決定雙方是否繼續或是拆夥。太陽天蠍最後衝刺，金錢、理財方面，投入較大的賭注，或忙於新合作的佈局，銀行、法律相關業者感到忙碌。

▼▼▼按圖放大看本星期各星座的運程▼▼▼

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重要星象：木土合進三度內，金星天秤衝刺，太陽天蠍最後衝刺。

工作注意：巨蟹、獅子、水瓶、雙魚

巨蟹：受到長官提拔，表現出色被看見

獅子：做長遠規劃，能夠激起雄心壯志

水瓶：需要奔波異地，或專注於精神價值

雙魚：有結盟的機會，需要整合資源

桃花注意：金牛、雙子、天秤、天蠍

金牛：結交新領域的朋友，視野被擴大

雙子：心情有點脆弱，希望得到保護

天秤：跟對方有隔閡，先自我反省一下

天蠍：以柔克剛，才能得到好回應

財運注意：白羊、山羊

白羊：理清自我身價，有晉升機會

山羊：拿出專業能力，能提高身價

健康注意：處女、人馬

處女：繁忙擁擠的地方，慎防意外

人馬：注重休息睡眠，能有好幫助

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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