心理測驗｜日本瘋傳6條問題揭愛情觀　太渴望被愛或成戀愛死因？

【心理測驗】作為一個情人，你是好是壞，有時當局者也是迷，相信只有你的前度或另一半才最清楚。 日本風水師脇田尚揮曾分享了6條問題，透過答案可以看出你的愛情觀、會愛上甚麼類型。

戀愛中的你是怎樣？（《Start-Up》劇照）

日本風水師設計6條問題看穿愛情觀

在朋友聚會中，單身的朋友永遠都會被問到「為何不拍拖？」、「你的理想型到底是怎樣？」有時也讓人束手無策。

日本風水師脇田尚揮在網站Dress曾分享了6條問題，透過答案可以看出你的愛情觀、會愛上甚麼類型。不妨下次聚會上用問題了解一下朋友，也看看與自己認為的準不準確。

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（資料來源：《Dress》）

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