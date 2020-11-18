【性愛知識】性愛本該是愉悅，然而現實中卻有不少女生因為性愛而大感困擾，有些女生性交疼痛影響，有些女生長期性慾低落。台灣便有一名19歲少女，因為與男友性交後出血而擔驚受怕。若不是「第一次」或「衝紅燈」，翻雲覆雨過後看見染血的床單確實有點觸目驚心，然而，性交後出血原來不一定如想像中嚴重？

性交後出血 不一定是病？

台灣婦科醫生楊維真在節目《醫師好辣》中分享一個病例，曾經有位19歲少女前來看診，直言自己與男友親熱後出血。楊醫生坦言女性性交後出血的情況並不罕見，少女續說自己最近經歷初夜，前後總共與男友發生了5次性行為，但每一次都流血。少女擔心自己患上癌症或男友有性病傳染給自己，更曾天馬行空地覺得自己處女膜太厚，所以發生5次性行為都還未破掉。

▼▼▼楊醫生檢查過後，發現少女性交出血的是子宮頸糜爛，但不一定是病？點擊看原因▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

不少女性都覺得性交出血很嚴重，事實又是如何？（《第一次不是你》劇照）

性交出血 ３大主因以外還有其他可能？

雖然子宮頸糜爛是性交出血最常見的理由，卻不是唯一原因，台灣婦產科醫生鄭丞傑曾在其中一期《醫師好辣》中解構發生性行為期間或之後出血的其他原因。

▼▼▼除了子宮頸糜爛，點擊看性交出血2大原因及病例分享，女性應定期進行檢查？▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

不論有無病徵，女性都應該定期做婦科檢查。（《夫妻的世界》劇照）

參考資料：Healthline、醫師好辣

▼▼▼點擊看導致性交疼痛的5種常見原因▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼男女30歲過後，性慾望大不同？點擊看影響原因？▼▼▼