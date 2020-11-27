88歲胡楓（修哥）早前在劇集《踩過界II》飾演一個因照顧癱瘓妻子期間而患上躁鬱症的老翁，更因現實無奈錯手把老伴（雪妮飾）勒斃而被還押候判，而胡楓在那埸戲可謂是演技大爆發，從面容繃緊到傷心難過到全身抖震，胡楓更附帶一邊落淚一邊咬着拳頭的深刻演出，直撼觀眾內心，更體現胡楓發自內心的深情。但原來已88歲的胡楓半世紀以來只愛初戀髮妻一人，更是一位名副其實的「情深男」？

88歲胡楓（修哥）早前在劇集《踩過界II》飾演一位因照顧癱瘓妻子期間而患上躁鬱症的老翁。(微博@TVB資訊台)

無綫台慶劇《踩過界II》首集劇情，便重演2017年一件有關81歲老翁勒斃76歲癱瘓妻的事件，胡楓（修哥）與老戲骨雪妮一同飾演一對面對頑疾卻求助無門的年邁夫婦，最後發生慘痛結果更是發人深省。

現實中，與胡楓相親相愛半世紀的亡妻呂詠荷，在4年前因病離世，面對相愛59年的髮妻離世，胡楓曾在訪問中提到：「她是我一生摯愛。」永不改變。

入行多年是「緋聞絕緣體」 與髮妻鶼鰈情深逾59年

胡楓（修哥）在1953年加入大成公司後便開展他的演藝生涯，首部出演的電影《男人心》已令胡楓一夜成名。(VCG)

胡楓（修哥）在1953年加入大成公司後便開展他的演藝生涯，首部出演的電影《男人心》已令胡楓一夜成名。往後胡楓也曾與多名當紅的女星合作，如白燕、芳豔芬和鄧碧雲等，在60年代更與蕭芳芳合作不少的歌舞電影，胡楓更因精湛舞藝而被封為「舞王修」。

胡楓（修哥）在1960年代出產很多部的愛情片。（《路邊千金》劇照）

但身處在是是非非的娛樂圈中，胡楓卻是一位「緋聞絕緣體」，皆因胡楓有自家一套的抗緋聞態度，就是別人說事非時，胡楓從來只聽不搭口，減少禍從口出機會，也不想緋聞纏身令初戀妻子呂詠荷失去信心。據說胡楓（修哥）入行前已相戀呂詠荷，而對方更是胡楓的初戀情人，有傳胡楓在一個聖誕派對上邂逅妻子，而兩人的愛情便這樣開展逾59年，雖然胡楓入行前也遭受女方家人反對，但胡楓卻得到呂詠荷的支持與信任的一票。

感激妻子悉心照料家庭無後顧之憂 及時示愛令關係愈愛愈濃？

胡楓（修哥）太太呂詠荷在2016年因病離世。（東星圖片）

我感激她在我工作搏殺期間，在屋企帶大我們5隻豬（子女），令我沒後顧之憂。」胡楓 胡楓（修哥）

有傳當年正值事業上升期的胡楓被公司下令不可公開戀情，所以胡楓與妻子也只可以地下情形式發展與結婚，但呂詠荷卻盡現妻子的體貼，甘願在胡楓的背後盡力擔當妻子的責任，就算胡楓大多日子不在家照顧孩子，但她卻沒有半點怨言，更默默在胡楓背後打點家中所有，令胡楓在事業衝拼上也無後顧之憂，胡楓也在其他傳媒訪問中說：「她（亡妻）知道我非常熱愛工作，這也是我非常之欣賞的。」

也許相愛很易，但能夠在愛中找到非常體諒與包容自己的伴侶卻不易，有很多尋覓一生卻換來許多傷痕，更需要用許多時間撫平傷口，但胡楓卻在初戀階段時，找到可陪伴自己走一生的伴侶，的確令人嚮往。難怪呂詠荷在2016年因病離世後，胡楓不時被傳媒問及有關妻子時，也多次說出很掛念亡妻，也坦言：「希望在黃昏路上（我們）行多幾年，但人算不如天算，這是事實也唯有接受。」。

她（呂詠荷）是我一生的摯愛，我的屋企全靠有她悉心照料。 胡楓（修哥）

胡楓曾接受港台主持車淑梅訪問時透露過，坦言髮妻離世令他心如刀割，也遺憾自己生前未曾贈送過花給太太，所以胡楓自她離世後，胡楓便每隔2至3天把鮮花擺放在亡妻照片前，希望這個行動可一解對亡妻的思念，而胡楓與亡妻相處之道，除了對伴侶不求回報的付出與體貼外，胡楓更在訪問中提到：「下次太太要什麼，都要第一時間去買，不要拖！ 」提醒情侶們相愛也需要及時表達愛，也應不時也相愛中多花一點小心意，哄對方開心增加甜蜜度，令到關係愈愛愈濃。

▼▼▼【按圖看】「老戲骨」胡楓（修哥）88歲仍跳皮可愛，表情鬼馬，「胡楓」是藝名，起源甚有意思，在胡楓身上亦應驗了該喻意。▼▼▼

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