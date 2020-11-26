【馬勒當拿逝世】阿根廷「球王」馬勒當拿日前因心臟病發逝世，享年60歲。馬勒當拿在1986年帶領阿根廷拿下世界盃冠軍，與英格蘭對壘時「上帝之手」被討論至今，之後一球以「1扭6」入球贏盡掌聲。有人稱他為「天使與魔鬼」的混合體，球場外的他過盡荒唐人生，爭議聲不斷。

阿根廷「球王」馬勒當拿日前逝世。（Getty）

馬勒當拿出生貧民窟 與首任妻子青梅竹馬

馬勒當拿在球場上所向披靡，卻一生沉溺於毒品與女色。他自小家境貧窮，在布宜諾斯艾利斯貧民窟出生，與第一任妻子Claudia Villafañe是鄰居，兩人相識時，Claudia Villafañe只有17歲。拍拖12年後，兩人在1984年結婚，婚後誕下兩個女兒——Giannina與Dalma。

【馬勒當拿逝世】馬勒當拿與第一任妻子Claudia Villafañe是青梅竹馬。（IG@giamaradona）

曾沉溺毒品與女色多次背妻出軌

馬勒當拿婚後多次背妻出軌，曾與名叫Christian Sinagra的女子發生婚外情，1986年誕下兩人的私生子Diego Junior，他卻一直否認私生子的身份，直至2016年才公開承認對方的身份。馬勒當屢次出軌，一生有8名子女，長女Giannina曾嘲諷父親差3個子女就可以湊成一隊11人足球隊。

馬勒當拿與妻子Claudia相守19年，夫妻關係在2003年正式終結，讓人訝異的是兩人離婚後保持友好關係，依然會結伴去看不同球賽，女兒也不時在Instagram上傳家庭聚會的照片。馬勒當拿或許有一份獨特魅力，縱然屢屢犯錯，身邊人仍捨不得離棄他，馬勒當拿的女兒更將他從深淵救出來。

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紀錄片透露22歲染上毒癮險死為女兒戒毒

馬勒當拿他在紀錄片《真球王馬勒當拿》(Diego Maradona)曾透露22歲開始染上毒癮，曾經在酒吧、朋友家中甚至球隊更衣室吸毒，直言吸毒讓他「感受到前所未有的興奮」。

然而，讓「一代球王」從高峰跌落低潮的同樣是毒品，更讓他徘徊在死亡邊緣，1991年，當時效力拿玻里球隊的他在藥檢中對可卡因呈陽性反應，被停賽15個月，球員生涯開始走下坡。他曾因吸毒被拘捕，1998年因吸毒過量陷入昏迷，2000年更因吸毒過量引發心臟病，差點猝死。

【馬勒當拿逝世】馬勒當拿與前妻、女兒及孫子，近年仍不時聚會。（IG@giamaradona）

馬勒當拿：「我將人生都花在入球和可卡因上」

馬勒當拿的前妻Claudia Villafañe受訪時曾表示前夫盡量不會在家人面前吸毒，但他的女兒Gianinna曾在電視上大爆姐姐Dalma曾撞破父親在浴室吸毒。馬勒當拿曾在2006年接受拿玻里電視台訪問，他直言「我將人生都花在入球和可卡因上」，後來因吸毒險死，昏迷之際女兒Dalma在床邊哭着說「求你不要離開我們」，醒來之後，馬勒當拿決定為了女兒戒毒。最終，馬勒當拿在古巴戒毒所成功戒毒。

生前「父女戀」最轟動 愛得高調卻黯然收場

馬勒當拿生前最後一段戀情是與前女子足球員奧莉華（Rocio Oliva）在一起，兩人2012年開始約會，2014年已經向她求婚。縱然女友比他年輕30歲，但年齡似乎從不是阻礙。求婚之後，兩人卻遲遲未傳出結婚消息，根據《每日郵報》報導，馬勒當拿在女友的28歲生日派對上再次求婚，這次附上婚戒，奧莉華更在派對上直言「我很高興，因為這是單身過的最後一個生日」。

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「父女戀」前度懷念：他給予我一切



2018年分手後，馬勒當拿未有回應為何結束關係，僅在接受阿根廷電視台訪問時承認兩人已結束6年關係，並直言兩人之間的愛已死，言語間似乎暗示兩人是不歡而散。兩人分手後未有再聯絡。

傳出馬勒當拿死訊後，奧莉華在早上便接受阿根廷電視台America TV訪問，聲淚俱下說「他真的很愛我，給予我一切。」

參考資料：《每日郵報》、《太陽報》、紀錄片《真球王馬勒當拿》

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