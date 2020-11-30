【唐綺陽每週星座運程】山羊桃花超旺　天蠍無暇顧及感情

撰文：唐綺陽占星幫
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木土合最後衝刺，對社會帶來震動，影響到政局及體制結構，企業與規則逐漸被打破，學習打開新思維，顛覆過往的傳統。水星將進入人馬，適合做全新、長遠的布局，可多參考名人、大師的想法思維。火星進入16-18度，個人星盤16-18度有星者，做事效率會更加乘。
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重要星象：木土合最後衝刺，水星將進入射手，火星進入16-18度
工作注意：獅子、天秤、人馬、雙魚
獅子：得到長官稱讚，趁勢再衝一下
天秤：事情繁多感到為難，只能多多忍耐
人馬：提出訴求，能獲得理解與幫助
雙魚：佈局方向正確，低調一些會更好
桃花注意：金牛、天蠍、山羊、水瓶
金牛：在乎家人感受，喜歡愛家的人
天蠍：無暇顧及感情，要適時讓對方知道
山羊：桃花持續旺，享受在感情之中
水瓶：各式各樣桃花，機會多
財運注意：雙子、巨蟹
雙子：工作表現突出，自然增加身價
巨蟹：專業方面有口碑，或是理財有一套
健康注意：白羊、處女
白羊：注意壞習慣，或姿勢不良造成受傷
處女：問題來自內心，要注意身心靈協調
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】