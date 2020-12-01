林燕玲老公疑出軌被指密會落選港姐　原諒或離埸要考慮這5點…

前TVB女主播、人稱「小飛俠」的林燕玲的老公葉浩文懷疑出軌，有傳媒發現葉浩文連日與落選港姐周依婷（Phoebe）密密會面。

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前主播「小飛俠」林燕玲老公疑出軌 被指密會落選港姐周依婷

現年42歲的前新聞主播林燕玲於今年4月誕下兒子，與金融才俊丈夫葉浩文為模範夫婦，不時在社交網絡上分享一家三口的生活點滴，羨煞旁人。但最近卻有報道指林燕玲丈夫葉浩文與2013年落選港姐周依婷約會，疑似「出軌」。

葉浩文與26歲的周依婷曾於同一公司工作，葉浩文為海外市場部主管，而周依婷則是接待員。報道指有傳二人來往甚密時，正正是林燕玲懷孕時期。葉浩文與周依婷更經常一起上班、下班，有指即使葉浩文後來轉工，也要「過海」跟周依婷一起吃飯。

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原諒或離埸 首要原諒自己

面對「出軌」情人，有人瀟灑離埸，有人選擇繼續留守，無論如何，我們大多都是會關心「出軌」的一方—為何他要「出軌」？「出軌」可有先兆？，而很少把重心放回自身，想想如何善待自己。

背叛就似掌心的一根刺，鞋中沙石，不徹底除掉，動不動便會痛。要是決不能瀟灑離埸，也不想在活在過往的包袱中互相消磨，那不如試放下「心結」，這不只是原諒他，也是學會原諒自己，放過自己。

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參考資料：Bustle

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