溝通是一門學問！5個跟男生聊天的技巧：太認真反會令對方卻步？

撰文： 正向戀愛學 最後更新日期： 2021-01-27 09:01

幾次和女性個案聊心事後，有一個我從來不知道的重大發現，原來，很多女生都不知道有些話是開玩笑、有些問題可以不用回答，忽然意識到「 如何跟男生聊天 」也是一門學問。

最近有個女生說她的下班後的休閒嗜好之一是看漫畫，由於她真的很愛，我自然的寫在她的自介上。她看了之後說：「如果男生知道我喜歡看的漫畫，我真會很害羞耶！」我回答：「你可以不要說你看甚麼漫畫呀？」她：「那如果對方問怎麼辦？」

「很多方法可以不要回答啊，『你猜猜看，猜對了我就跟你說』、『這是我的小秘密，等我們便熟再跟你分享』、『那你先說你看甚麼。』、『哈哈哈，一開始就問這個有點害羞耶。』......」

她忽然恍然大悟說：「原 來 可 以 這 樣 回！」有些男生很白目、很討厭、很變態，那些人你可以不要理他，但是若其實你非常想跟他聊下去，但又不知道要講甚麼，或是不想回答某些問題可是還想繼續認識，不想句點對方、身為偏被動方的女生可以怎麼聊？

不再成為話題終結者 ！5個跟男生聊天的技巧（按圖了解）▼▼▼

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聊天真的是一門學問，沒有人天生就超會聊天，除了要遇到合拍的對象，多練習和多觀察也能讓彼此在聊天的過程中欲罷不能！

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