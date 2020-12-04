真子公主婚事拖拉3年獲父首肯　挪威王儲堅持娶離婚女終苦盡甘來

【王室婚姻】日本王室成員真子內親王在2017年宣布與大學同學小室圭訂婚，並將婚禮日期定於2018年11月，卻以「兩人還未準備好」為由延期到2020年，在2020年即將終結之際，兩人的婚事終於再有進展。她的父親秋篠宮文仁親王日前慶祝55歲生日，在記者會上首肯女兒真子內親王與小室圭的婚事，更表示對女兒的決定表示尊重。

男方母借錢事件受爭議 公主嫁平民將失王室身份

真子內親王與未婚夫的婚事拖拉3年，全因男方的出身背景受盡爭議。雖然根據日本王室規定，公主嫁給平民後便會失去王室身份，但公主的結婚對象也要獲得王室內部的認可。日本雜誌《週刊文春》曾大爆小室圭的母親在小室圭父親自殺身亡後，多次向拍拖對象借錢，導致欠債屢屢，因此向「未來親家」秋筱宮文仁親王夫婦求助但不果，甚至有指她「越級」向德仁天皇提出要求，讓王室成員極為憤怒，真子內親王的婚事因而一再延遲。

直到父親秋篠宮文仁親王日前慶祝55歲生日，他在記者會上首肯女兒真子內親王與小室圭的婚事，更表示對女兒的決定表示尊重。不過就表示金錢糾紛一事，就要以「看得見的形式」應對，二人才可結婚。一般相信婚期並不會訂在短期內。

真子內親王的婚事終於獲得父親認可。（Getty）

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真子公主：無論幸福或不幸 彼此無可取代

縱然婚事受阻，真子內親王卻始終未有離棄未婚夫，根據日本《NHK新聞》報導，真子內親王透過宮內廳發表信函表示無論如何都要與小室圭結婚的決定從未改變，直言「對我們而言，無論幸福或不幸，彼此已是相互依偎，無可取代的存在。」而文仁親王似乎也看到女兒要與所愛之人定下誓約的決定，為了女兒的幸福，因此公開同意兩人婚事。除了真子內親王，世界各地的王室也有不少爭議聲不斷的婚事，有人堅持抗衡到底，有人則要為此捨棄所愛。

真子內親王對小室圭的感情堅定不移。（Getty）

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參考資料：NHK新聞、富士新聞網、BBC

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