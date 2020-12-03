【廖慧儀前度】廖慧儀參與2020年港姐競選入行，入行後與圈外男友Sam情變，繼而分手。前男友Sam日前清晨於油麻地墮樓身亡，終年27歲。他輕生前曾在Instagram留下「遺言」，指兩個月來無論生理及精神上都在受苦，其後Sam妹妹在哥哥的IG證實死訊，「哥哥已經不在了 感謝你們的擔心 未來會有設靈 會再通知 妹妹上」。

感情關係生變 廖慧儀曾指受到恐嚇

廖慧儀參選時已是「是非港姐」，Sam多次為女友護航，但兩人後來感情生變，今年10月更關係破裂。Sam曾在標記Instagram公開標記《後生仔傾下偈》的孔德賢（Danny）「Stop finding my gf please！（不要再找我女朋友！）」，疑似控訴女友與孔德賢有曖昧關係。而廖慧儀隨即反擊對方，在Instagram不具名指有人多次入侵自己IG賬號，跟蹤、恐嚇自己，更直指有人「日日都玩跳樓」，讓Sam一度被抨擊是「恐怖情人」。

▼▼▼Sam的Instagram仍留下大量與廖慧儀的合照，點擊看▼▼▼

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失戀及事業受挫 男方留下千字遺書

有傳媒聯絡Sam妹妹了解，她指出哥哥在手機備忘錄中留下千字遺書，內容全關於廖慧儀。Sam連月來經歷失戀及事業，情緒一直處於低落狀態，妹妹透露哥哥近月有將「做傻事」掛在嘴邊，曾試過走上天台輕生，被朋友及時阻止。他在遺書中心碎直言「失去了你是我一生最大的挫折和折磨，只要想到如果以後的另一半不是你，結婚生兒育女的也不是你，就不想再繼續下去，真的是找不到生存下去的理由」，一字一句讓人心酸。

廖慧儀參選時已引起不少爭議。（IG@newayyee）

揮手告別曾經深愛的那個，從來不是易事。走出情傷的時間人人不一，談「Move On」對很多人依然更是天方夜譚，分手不可能無痛，但也可以學會「止痛」。陷入情緒低谷不知如何自救？以下是兩性專家建議分手後可做盡快向前走的方法。

兩性專家：分手後Unfollow可減少痛苦

有人覺得分手過後總覺得要刪去社交平台上曾經相愛的痕跡，一是間接對身邊人宣布自己回復單身，二是分手之後回顧昔日甜蜜，只是觸景傷情。刪除合照、取消追蹤前度，彷彿是分手後必要的療癒過程，也讓自己不再沉溺於往日回憶，這是一個逼自己ｍove on的最快方法。但又有人覺得，即使分手也不會忘記昔日美好，任由照片留在Instagram上也無所謂，因為這是我們人生的一部份。

分手後應如何「止痛」？（《我的大叔》劇照）

專家分手「止痛」6步 不想「斷聯」如何做?

外國媒體《Insider》訪問了兩性關係作家，就分手後應否取消追蹤前度提供意見。如果你正在對著IG上的「Follow」按鈕苦苦思量，不妨聽聽專家意見。

兩性關係作家認為分手刪掉合照或unfollow前度屬合適之舉，因為這樣才能幫助你走出失戀的陰霾，他們直言「如果你持續追蹤前度，他的每一個微細動作如like或seen和上傳照片都會牽動你的情緒，長久下去，你只會變得沉溺在過去的悲傷，不能自拔。」

▼▼▼分手後除了Unfollow對方，還不應該做以下的事▼▼▼

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但兩性關係作家指如果你不想和對方完全斷絕來往，只是想給予空間自己冷靜一下，不妨利用Facebook上的「取消追蹤」功能或Instagram上的「靜音」功能，可以暫時隱藏對方的動態。待他日你自覺準備好和對方做回朋友時，才解除靜音。這樣既能保持「分手的禮貌」，不會被貼上「小器」、「沒風度」的標籤，又能令自己盡快走出悲傷，是一舉兩得的方法。

分手後總要有個過渡期，讓你適應沒了他的日子，而第一步，就是不要再接觸與他有關的任何消息。起初固然會覺得痛苦、不慣，但漸漸你就會發現，其實沒了他，日子照樣可過。

資料來源：Insider

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