王冠｜卡米拉美貌不及戴安娜　卻靠3招成「男人磁石」受異性歡迎?

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《王冠》（The Crown）以英女王伊利沙伯二世生平作藍本，第4季聚焦在戴安娜王妃、查理斯王儲（Prince Charles）與康沃爾公爵夫人卡米拉（Camilla Parker-Bowles）的三角戀，以及英女王與戴卓爾夫人的權力鬥爭上。不過，白金漢宮前新聞祕書Dickie Arbiter卻指因為《王冠》情節失實，指應在劇集片頭加上警告。

《王冠》第4季聚焦三角戀　有心刻劃卡米拉成惡人？

《王冠》第4季聚焦在戴安娜王妃、查理斯王儲（Prince Charles）與康沃爾公爵夫人卡米拉（Camilla Parker-Bowles）的三角戀，劇中查理斯一直跟卡米拉藕斷絲連，白金漢宮前新聞祕書Dickie Arbiter則指出劇中描述，與他所見所聞的事有所不同？

▼▼▼點擊看白金漢宮前新聞祕書Dickie Arbiter指出劇集《王冠》失實之處▼▼▼

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《王冠》中的卡米拉與查理斯被描繪成不為人討好的角色，劇集或許「加鹽加醋」，有否有工於心計、話中有話，相信只有當時人才知道。但很多人都十分好奇－卡米拉樣貌並非特別出眾，為何卻是「男人磁石」？

卡米拉不漂亮卻是「男人磁石」 靠3招成大受男生歡迎？

查理斯與卡米拉結婚15年了，相識接近50載。二人都曾結婚、生兒育女，最後還是排除萬難，長相廝守。

王冠｜卡米拉不漂亮卻是「男人磁石」，為何查理斯最愛還是她？（Getty）

很多人不解，戴安娜王妃天真活潑，美豔動人，為何查理斯最愛還是卡米拉？安妮公主（Princess Anne）的情人安德魯（Andrew Parker Bowles）也是在遇到卡米拉後便愛上了她，與卡米拉結婚，成為他第一任丈夫。有指查理斯知道消息後，更寫信求她不要結婚。

到底卡米拉到底有何過人之相處，令查理斯念念不忘？著有多本王室人員相關書籍，《The Duchess of Cornwall: Camilla's Story and Secrets》一書的作者Jessica Jayne直言，卡米拉不是十分漂亮，但她卻知道如何吸引男人。

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參考資料：

BBC, 《The Duchess of Cornwall: Camilla's Story and Secrets》

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