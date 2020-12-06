【12星座性愛】現今男女追求「速食」關係，不少人都有上交友App「獵食」，有的不是尋伴侶，只為尋一夜情。外表老實斯文的男生，私下也有可能是個到處留情的「獵食」專家，甚至有人即使身邊已有伴侶，卻因為慾求不滿而追求有性無愛的關係，一夜纏綿後便無後顧之憂。

現今男女追求速食關係，身邊肯定會有一些表面看不出，但私下卻有上交友App「獵食」的男女。（《我們不能是好朋友》劇照）

外國交友App《JustDating》就曾經進行過調查，從用戶的「獵食」方式進行了分析，發現不同星座的男女約炮的招數都不一樣，而且某些星座更是「獵食」常客，從12星座中，分別列出了最愛「獵食」的前3名星座男女。

▼▼▼【最愛「獵食」的3大星座男】▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

▼▼▼【最愛「獵食」的3大星座女】▼▼▼

撇除「肉體關係」的意圖，有不少玩交友App的用戶都會互相了解及聊天一段時間之後，就約出來見面。而根據《JustDating》的統計顯示，最喜歡約見網友的星座就是山羊座的女生和天蠍座的男生，而最喜歡赴約的就是雙魚座女生，幾乎只要有人邀約，不管認識長久，她都會樂意赴約。

12星座中，最喜歡約見網友的星座就是山羊座的女生和天蠍座的男生，而最喜歡赴約的就是雙魚座女生。（《下輩子我再好好過》劇照）

要成功「獵食」也並不是輕而易舉的事情，說話太過露骨，會讓對方感到反感而失去了一個機會，但是太過隱喻又害怕對方難以明白，因此一套「獵食」的「語言偽術」就非常重要。使用JustDating App長達5年之久的男用戶「J老」表示，他成功約會過不少網友，而且還有數位固定的床伴，其根據自己多年的經驗和教學，向各位用戶分享了自己成功率最高的6句「獵食」語錄，惠及廣大的網友，無意的女生們也可以當作避開「獵食」的招式，小心成為「獵食對象」而不自知！

▼▼▼【成功率最高的6句「獵食」語錄】▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼【同場加映：12星座分手時狠心程度 天蠍前任變仇人 金牛現實愛錢最絕情？==>12星座分手時的狠心程度排行榜▼▼▼】

+ 18 + 18 + 18

【同場加映：【12星座】攻陷星座男的必勝秘訣 當白羊小孩寵愛 獅子受軟不受硬==>攻陷12星座男的必勝秘訣】