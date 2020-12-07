【無性婚姻｜無性生活】現代人生活繁忙、土地問題等各問題困擾，無性生活的夫妻、情侶亦有不少，一般無性婚姻的定義，是夫妻每月性生活次數小於1次。但原來「久久不用」，男性下體也竟會變短小；女性的陰道鬆緊也真的與「性經驗」息息相關？

男性陰莖少用會「縮水」？

台灣護理學博士許藍方在YouTube影片中上分享不少男生都會有疑問「陰莖太少用會不會變小」，尤其是年紀較大、缺乏性生活的男性都會有這個疑慮，許博士因此在影片中解答廣大男觀眾的疑問。

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陰莖少用會變得短小，女性的陰道少用會變窄？（《Normal People》劇照）

女性陰道鬆緊反映性經驗多寡 少用會變窄？

陰道肌肉內壁肌肉有彈性，延展性極大，彷如橡根般，拉伸過後會恢復原狀。最主要影響陰道鬆緊度兩個因素就是生育及年齡。陰道自然地變得鬆弛，伴侶卻不一定會察覺到變化。婦科醫生Rebecca Brightman在媒體《Elite Daily》中提及「陰道壁會在女性產後變得更鬆弛，尤其是自然產後，然而，她們的伴侶並不會到感受到明顯的變化。」

女性陰道可能會隨住年齡及生育變得鬆弛。（《下輩子我再好好過》劇照）

不少女生除了在意皮膚的緊緻度，也會悄悄地在意陰道的「鬆緊度」，現今依然有人會以陰道鬆緊來判斷女生的性經驗多寡，陰道鬆弛就等於性經驗多這樣的迷思依然存在，事實上卻恰恰相反？許藍方博士在另一影片中解構到底女性長期沒有性生活，陰道會否變得緊緻，她坦言女性陰道若然「多用」，反而會變緊。

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參考資料：許藍方博士頻道、《Elite Daily》、《生殖健康》(Reproductive Health)期刊

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