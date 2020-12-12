【香港愛情故事｜談情空間】劇集《香港愛情故事》近日播出，羅天宇與龔嘉欣「上車」無期、付不起香港的昂貴租金，只好付出數百元，換來在時鐘酒店中片刻的談情空間。旺區的時鐘酒店週末往往「一房難求」，即使讓有幸找到房間，清潔度和空間往往強差人意，有時甚至會出現「海鮮價」情況。

「日間版」Staycation 變相7折體驗5星酒店



Staycation成了疫情期間最大消遣，不少香港酒店最近也「變陣」，迎合不同客人的需要推出日間住宿計劃，有些酒店與訂房應用程式合作，日租計劃約是過夜價錢的6折-7折。日租計劃入住時間為6-12小時，彈性雖然不及時鐘酒店，但當中不乏有質素保證的五星級酒店。如果與另一半希望找個地方靜靜享受二人世界，又不需要「過夜」的話，絕對值得一看。

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香港愛侶不僅沒有性空間，連談情空間也欠奉。（《香港愛情故事》劇照）

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