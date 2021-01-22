女性自慰別害羞！當男性學會「打飛機」　女生的情慾去哪了？

撰文： 女人迷 最後更新日期： 2021-01-22 19:31

或許多數女生，都不敢在年級還小的時候就承認自己會自慰——當然也有可能是不知如何自慰。當青春期男生學會如何打手槍、讓自己舒服，甚至談論 A 片或 AV 女優時，女生的情慾去哪了？

妳生命中沒有一個性，是與另一個性，一模一樣的⋯⋯。它們從不重來，一朝一命。 張亦絢《性意思史》

晚安，你今天自慰了嗎？

你或許還不知道，美國將五月訂為「國際自慰月」，期間為每年 5 月 7 日至 28 日。之所以訂定這個特殊又臉紅心跳的節日，是想讓大眾正視自身情慾，安心且安全地享受性。

在觸碰性之前，我們得先從認識自己的身體出發。

在生理結構上，男性生殖器外顯於身體，女性生殖器則隱藏在身體內。而就社會文化而言，小男孩的「小雞雞」似乎也較常被拿出來公開討論。例如：知名繪本《我的小雞雞》，以圖文方式讓男孩認識自己的身體構造；或是另一系列繪本《男生小雞雞》，儘管也有出女孩版本《女生小秘密》，卻在用字遣詞更委婉，不直接稱呼女孩的性器官。

而相較於男性性器官包含的睪丸與陰莖，女性性器官構造更為複雜，除了常提及的陰道，還有陰阜、大陰唇、小陰唇、陰蒂等等。

其實，許多女孩至長大成人，可能都無法正確指出陰部每個部位的名稱，儘管學校健康教育課可能略提，但在女孩不被鼓勵「探索自身」的社會氛圍下，也讓女孩距離自己的身體更遠。好比十幾年前，北一女某護理老師讓學生自畫生殖器，在當時就引起爭議。

以我身為生理女性的成長經驗來說，國高中時，我會和其他女同學聊些小情小愛，卻未曾提起任何與自慰有關的字眼，甚至連說出陰道、陰蒂之類的詞彙，都覺得不好意思。

而當一個人對自己的身體不夠了解時，理解與正視個人情慾就變得更加困難。

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青春期：當男生學會打手槍，女生在幹嘛？

回想國小五六年級，班上一些男生開始流行「玩」互抓下體的遊戲；或是經常聽見他們嘲笑嬉鬧，說誰「勃了」、「硬了」。在他們於公眾場合的每次嘻笑中，總覺陰莖是一個再正常不過的器官，不必遮掩或羞恥。

但我們很少會看見，女生聚在一起討論下體。頂多是很隱諱地說誰「那個」來了，甚至借用衛生棉，都要小心翼翼不被發現。

對於身體——尤其是女體，如果家庭不談、學校沒教，青春期的少女少男，便只得從媒體看見某個樣板，或是旁敲側擊從成人網站略知一二，卻不盡正確與全面。

青春期，男生開始面對自身情慾，或自行摸索，或與同儕討論，學會如何打手槍、讓自己舒服，甚至談論 A 片或 AV 女優。那麼，女生的情慾去哪了？女生會自慰嗎？

或許絕大多數的女生，都不敢或不願在年紀還小的時候就承認自己會自慰——當然也有可能是不知如何自慰。

傳統社會忌性，尤其是女人的性。女生從小就被教育要「保護好自己」，離性遠一點。專擅性別研究的學者康庭瑜，就曾經提到「性界線」如何在厭女文化中運作。

許多文化厭棄逾越性界線的女人，恐懼女人的性慾和性表現，另一方面，這些文化也同是歌頌性方面純潔的女人，建構出蕩婦和聖母的二元對立女性形象。 康庭瑜《誰怕蕩婦？》

她也指出，這種對蕩婦的恐懼不只存在於男性之中：「女人也可能內化這種規範女性情慾與身體的意識形態，用蕩婦羞辱的眼光，時時監控自己或她人。」

蕩婦羞辱 Slut-Shaming：若女性違背社會對女性的貞操期待，例如：談論性或身體、穿著暴露等等，容易遭人言語或肢體攻擊。

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性與慾望，是你與生俱來的權利

親愛的女生，你的性，非常「道德」。

女性擁有探索性與慾望的權利，先從認識身體構造開始，再培養正確且安全的性知識，最後才可能理解自己的情慾。

未來，當我們和他人進行性行為時，我們因為已探索過自己，所以知道自己的喜好，也懂得「要」什麼與「不要」什麼，更能與另一個人建立更平等健康的性關係。

事實上，人就是一個『性』體，不必沉默也不必偽裝。 可以真實感受的愛——瑞典性教育教師手冊

像是美國大學性教育讀本《性的解析》也提到：「對性的看法正面會使個體比較有自尊，更能掌控性生活。」

回到文初提到的國際自慰月。在炎熱的五月初夏，我們想鼓勵大家——尤其是女生，讓我們一同正視情慾，任慾望自在翻湧，而你知道，你本該擁有這樣的快樂。

妳生命中沒有一個性，是與另一個性，一模一樣的⋯⋯。它們從不重來，一朝一命。 張亦絢《性意思史》

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：少女自慰別害羞：當男生學會打手槍，女生的情慾去哪了？】