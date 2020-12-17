【男排女將】鄧麗欣、顧定軒、Mirror一眾成員主演的ViuTv劇集《男排女將》即將大結局，劇中排球隊「力圖」能否披荊斬棘打上甲一固然讓不少人關注，鄧麗欣與一直默默守候的陳宇琛處於曖昧狀態，兩人會否開花結果也讓不少觀眾期待。

鄧麗欣在劇中原本有個拍拖多年的男友Marco（陳子豐飾），最後因為價值觀與人生目標不合而和平分開，兩人一場分手戲沒有激烈爭吵，只有淡淡的無奈，鄧麗欣紅了眼眶卻沒有哭鬧，觀眾大讚貼地寫實。

鄧麗欣身邊原本有穩定男友，卻為排球放棄男友。（《男排女將》劇照）

兩人分手，由大學時期開始便默默守候鄧麗欣的陳宇琛沒有乘虛而入，繼續做她追夢的最強後盾，精神上及行動上都支持她發展排球事業，成為鄧麗欣身邊「不是男朋友，卻比男朋友更親更重要」的人。然而，陳宇琛最近終於有望「突圍」，鄧麗欣突然對這個「好友」有心動感覺，關係可能會再進一步。

鄧麗欣與陳宇琛在劇中有感情線。（《男排女將》劇照）

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辨清暖男與兵突破關係第一步？

「點解我對佢咁好，但佢唔鍾意我？」，相信當過「觀音兵」心中都會有同一個疑惑，你隨傳隨到、噓寒問暖、管接管送，卻只換來一張「好人卡」。現實很殘酷，你做盡一切貼心舉動，對方卻未必感受到你的用心，你自認是暖男，但只換來「兵」的身份。

《男排女將》陳宇琛與鄧麗欣會否開花結果？（《男排女將》劇照）

一句Ｗhatsapp定輸贏？你的關心不便宜 別白白浪費

不少男生覺得喜歡一個女生就要任對方差遣，滿足一切對方提出的要求。然而想做個真暖男，化被動為主動，學懂觀言察色，細心觀察對方需要，尤其是心靈上的需要，再主動「對症下藥」，才能讓她感受到被理解、被明白的感覺。看清需要才出手，勝過每天一句「你今日點啊？」的例牌式問候，對方也會更願意和你交心。

與此同時，切記任何事都是過猶不及，無底線地付出只會讓你們的關係永遠是「不對等」的兵與娘娘，適時婉拒、保留自己的原則，反而讓你們更可能有進一步發展。

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