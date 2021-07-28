性玩具心思思想試？又怕尷尬？經過性用品店過門而不敢入，大有人在； 90後情侶Waddy及MooMoo明白這想法，開設的性用品店針對年輕用家，提供不少設計有趣的情趣用品，「睇得又玩得」，新手也可輕鬆駕馭，即使被家人發現，也容易隱藏重難「真身」，避免尷尬。



為年輕情侶「度身訂造」 的性用品店

性玩具少不免予人「很色情」感覺，但近年已有不少精巧設計，由包裝至外形，都看不出是情趣用品，甚至曾贏得國際設計獎項，而非傳統按摩捧或假陽具之類，「隱身度」高，即使被家人發現，也難以看出實際用途。

11款設計可愛性玩具推介

90後情侶Waddy及MooMoo合資開設實體性玩具，引入不少「睇得又玩得」的性玩具，令人對性玩具的「戒心」大為減低，亦吸引情侶拍住拖到來選購。

究竟性玩具的設計可以有幾令人意想不到？ 舉例，原來外形可以與唇膏近乎百分百相似，平日攜帶容易，被發現也毋須尷尬；震動器的隱身度越來越高且功能提升， 沐浴時可放入水，有多種震動模式，平時則可變身夜燈使用，隱身度極高，一物多用，甚至可變藍芽喇叭之用。

至於入門必備的震蛋款式，也可以小巧精致，如唇膏一樣，避免尷尬，又或可用app 控制，方便使用 ，這些新穎設計，令人一改對性玩具的印象。

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90後情侶Waddy及MooMoo合資開設情趣用品店。（黃舒慧攝）

近年不少情趣用品設計得十分可愛，完全看不出實際用途。（黃舒慧攝）

Ana 亦是在性商店工作，對於公開談性，態度大方，光亮的店面，擺滿琳瑯滿目的情趣用品，不舉辦關於性愉悅的工作坊 ，她除了向客人介紹產品之外，還會化身「輔導員」，聆聽客人在性事上的煩惱及提供建議。

她指，公在性商店工作經驗，令她，「員工福利」是可試用不同情趣用品，而她亦會拍攝性玩具開箱片，大談用後感。性玩具要如何揀選 ？Ann

同場加映：30+女生將性商店變性愛課室 中年客沒高潮用性玩具「起死回生」?

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