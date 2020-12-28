【唐綺陽每週星座運程】金牛桃花機會多　白羊感情一波三折

撰文：唐綺陽占星幫
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火星衝刺、金星火星三分相，火星的最後衝刺期，易產生急躁的感受，積極參與聚會、集會各種活動，能夠帶來充滿未來的活力感，並要特別注意安全措施。此時，火能量高漲，要當心用火安全，避免急躁而發生衝突，應擷取火的正能量，勇敢做自己、為理想努力衝刺。
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重要星象：火星衝刺，金火三分。
工作注意：巨蟹、天蠍、人馬、山羊
巨蟹：順風順水有成就感，工作大躍進
天蠍：勞碌奔波馬不停蹄，注意交通問題
人馬：有想法就說出來，一切掌控在手中
山羊：需要專業支援，好幫手能帶來加分
桃花注意：白羊、金牛、天秤、水瓶
白羊：感情一波三折，請謹慎為之
金牛：魅力大散發，桃花機會多
天秤：意料外的桃花，要花點心思自我摸索
水瓶：有所覺悟或體認，出現反轉的契機
財運注意：雙子、雙魚
雙子：要懂得自己判斷，勿人云亦云
雙魚：對別人太心軟，反為自己帶來困擾
健康注意：獅子、處女
獅子：當心跌打損傷，做好防護措施
處女：做事不要急匆匆，注意飲食安全
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