玄彬和孫藝珍於元旦當日被韓媒《Dispatch》爆出已低調熱戀8個月，隨即玄彬和孫藝珍除透過經紀公司承認戀情外，孫藝珍更親自在IG上甜蜜發文：「感謝能遇到如此好的人」，更表示自己會努力經營與玄彬的感情，而玄彬和孫藝珍相戀消息一出，更令劇集《愛的迫降》重返香港Netflix的熱播榜。

玄彬和孫藝珍於元旦當日被韓媒《Dispatch》爆出已低調熱戀8個月。(Netflix)

玄彬和孫藝珍的戀愛緋聞傳足3次，由2018年合作電影《極智對決》至劇集《愛的迫降》中，戲裏戲外互動甜蜜，到2019年被網民拍到兩人同遊美國超市，更有傳玄彬當時與孫藝珍雙親聚餐，關係非常親密，但當時玄彬與孫藝珍的經紀公司已火速否認緋聞。

不過，在玄彬和孫藝珍傳出的第4次戀愛緋聞時，兩人承認戀情終令網民喜出望外，而這次更是孫藝珍自入行20年以來首次承認戀情，更同時粉碎早前玄彬復合宋慧喬傳聞。

【按圖看】玄彬與孫藝珍在《愛的迫降》甜蜜的劇照與合照，合襯度滿分的他們，終在現實中成為愛侶。▼▼▼

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孫藝珍曾與男神宋承憲傳緋聞 入行20年首次認愛 同期女神皆已成婚？

當年21歲的孫藝珍因拍攝愛情劇《夏日香氣》而與宋承憲傳出戀情。(《夏日香氣》劇照)

38歲的孫藝珍出道20年仍駐顏有術，常被網民大讚「歲月催人輕」。當時21歲的孫藝珍拍攝劇集《夏日香氣》時，除因清純外貌被傳媒稱為「國民初戀」外，更與同劇男神宋承憲傳出緋聞。

當時宋承憲只透過傳媒回應，表示與孫藝珍只是普通朋友，更謂對孫藝珍的認識還不深，相反孫藝珍則表示自己喜歡有包容心的男生，更希望自己2年後，即23歲可以談戀愛。

孫藝珍入行20年首次認愛，而孫藝珍更親自在IG上甜蜜發聲：「感謝能遇到如此好的人」，更表示會努力經營與玄彬的感情。(yejinhand@IG)

可惜孫藝珍的感情仍是空白一片，雖然在2013年，有傳孫藝珍因拍攝《鯊魚》時，與男主角金南佶戲假情真秘戀4個月，同期更傳出孫藝珍與朱智勛在首爾新沙洞共用晚餐，更被網民推斷是戀人關係。不過孫藝珍從沒真正承認過以上的戀愛緋聞。

直到2021年，孫藝珍與玄彬的戀情才是她首次認愛，而與她同期的女演員，如金泰希、全智賢與李英愛等女神，也都收獲美滿的家庭婚姻，但願如此認真對待戀情的孫藝珍，能與玄彬開花結果。

【按圖看】現年38歲的孫藝珍，一直被網民大讚凍齡有法，而她保養得宜的外貌配上玄彬更是非常合襯▼▼▼

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玄彬希望自己會是個「讓未來妻子耀眼的丈夫」 很想擁有一個平凡幸福的家庭

宋慧喬與玄彬因拍攝劇集《他們生活的世界》時，因戲生情 (《他們生活的世界》劇照)

38歲的玄彬入行18年，只曾承認過與宋慧喬與姜素拉的戀情，當年玄彬與宋慧喬因拍攝愛情劇《他們生活的世界》結成好友，更因戲生情而成為戀人，當時兩人相戀消息傳出後，更被韓國傳媒冠上「最具關注度的完美情侶」，但最後有傳玄彬還年輕，愛為事業打併的他，最終因聚少離多而在2011年與宋慧喬和平分手，近年卻又傳出復合疑雲。

自此5年後，玄彬只承認過與姜素拉的戀情，但兩人戀情只維持1年便宣布結束，玄彬曾說過：「我在30歲以前只想專注於事業，計劃30歲後才會結婚生子，但現在我已經37歲，我真的很想擁有一個平凡幸福的家庭。」可見玄彬渴想成家立室的心，如今38歲的玄彬事業也發展不錯，在世界各地擁有不少支持者，加上事業打併得久，也想找到一個安舒區。有報導指，二人愛得謹慎，相信玄彬今次的戀情也是邁向這目標為出發點，再次勇敢公開認愛，難道視孫藝珍為結婚對象？

玄彬在劇集中的暖男表現，相信與現實中的他沒有多大的分別。《愛的迫降》劇照

玄彬曾在訪問中坦言自己喜歡伴侶是一個熱愛自己職業，有想法與有情商的人，似乎也與當紅一線女星孫藝珍不謀而合。玄彬更表示自己在愛情中，比起自己，是更為看重伴侶的感受，希望自己會是個讓未來妻子耀眼的丈夫。難怪打動到孫藝珍首次認愛，更公開以「感謝遇到如此好的人」來讚揚玄彬。

如此暖男的玄彬正如他在《愛的迫降》說過：「感謝您如同禮物般降臨在我的人生。」而玄彬與孫藝珍兩人同為38歲，兩人或許在愛情路上嘗過不少苦頭，但如今兩人卻在對的時間遇上對的人，相信網民也期待着兩人的戀情，如《愛的迫降》的利正赫與尹世理般，獲得最終幸福。

【按圖看】現年38歲玄彬是韓國網民公認的男神，如今38歲的他更有男人味。▼▼▼

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同場加映：【按圖看】近日由韓媒Joynews公布的「2020年最佳和最差電視劇」頭5位榜單，而《愛的迫降》不敵溫馨小品？（延伸閱讀）▼▼▼

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【按圖看】「2020年最差電視劇」頭5位名單—有人出伍後，竟成票房毒藥？屬皇帝級片酬又是網民心目中的「5大韓劇防腐男神」之一的主角，也救不了劇集好看度？▼▼▼

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