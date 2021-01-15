12星座性生活小秘密：天蠍最精力無窮　雙魚在床上最無私？

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老司機們別躲了！妞編輯要來帶大家開車啦！日本成人用品領導品牌TENGA，特別與日本星座老師KATAYAMA合作，揭開12星座的「性生活說明書」，公開各個星座的性生活小秘密！各位妞妞們趕緊熟讀起來，今晚就帶另一半來試～試～看～

誰說看12星座都要先看桃花運？性生活的小秘密也常常藏在其中啊！針對不同星座的性生活分析，讓妞編輯來告訴大家正確打開伴侶的「性」趣的小撇步，並進一步的探索性事帶來的快感，畢竟這種事情還是要「合」的吧！合則來不合則去吧！

12星座的性生活小秘密（按圖細閱）↓↓↓

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12個星座各有自己對於「床事」的特殊要求跟個性，妞妞們自己覺得準嗎？看完12星座反而讓妞編輯對於某些未開發的星座更有興趣了呢～看來要把小冊子翻開，開始集點收集12星座囉！講講的而已！大家千萬別學！

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】

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