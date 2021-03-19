親密關係｜兩性專家回答夫妻常見的5個問題：如何面對丈夫出軌？

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-03-19 19:31

對男人而言，外遇就像是『休息為了走更長遠的路』，和「小三」充完電，才有精力回家面對現實；而女人外遇失去的會比得到的還多：家庭、孩子、清譽，而且社會對男性外遇的包容力還是比較大。如果女生真的外遇了，那她一定是抱著必死決心，做最壞打算。

婚後，夫妻間除了婆媳、育兒問題讓人煩惱，夫妻間的性事更是有苦說不出。有的媽媽婚後完全不想要，有的依然有慾望反而是老公一直提不起興趣或是變成軟蒟蒻。兩性專家「欣西亞」在新書《我要的歡愉你該懂！》中，就提了5點已婚夫妻間常有的問題，一併解惑。

兩性專家回答已婚夫妻最常見的問題（按圖查看）▼▼▼

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1.老公做愛軟趴趴，是因為我不再性感嗎？

有些女生發現跟老公結婚、生完小孩後，性生活從此不再，夫妻間的關係表面沒事，但就好像有根魚刺梗著，就是覺得怪怪的……欣西亞給出建議：「男生的雄風可以從打手槍時來判斷—是心理因素還是生理因素？如果自己來可以硬梆梆的擼完全程，但跟另一半做愛時變軟軟的，多半就是因為心理因素，例如：緊張、壓力、焦慮……等等。」

而這種心理壓力也會因為過去經驗所影響，例如做到一半時聽到新生兒哭、或是被婆婆闖房，甚至是想到生產畫面都有可能讓男人繳械，或是分心導致充血不足。失敗一次，就有可能在男人腦袋裡產生陰影，惡性循環。

如果是因為心理因素，女伴不必太過大驚小怪，也不用多想是不是自己不夠性感，或是沒了吸引力，只須給予對方時間和體諒，大多就能解決；如果情況一直無法獲得改善，建議直接就醫尋求協助；如果不是生理問題，則可以進行性諮詢或心理治療。

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2.男女外遇的目的？

外遇對感情的殺傷力強大無比，但就欣西亞所遇到的案件來說，她發現「男人外遇是為了維持婚姻、女人外遇是為了終結婚姻。」

欣西亞：「對男人而言，外遇就像是『休息為了走更長遠的路』，和小三抽插充完電，才有精力回家面對現實；而女人外遇失去的會比得到的還多：家庭、孩子、清譽，而且社會對男性外遇的包容力還是比較大。基於以上種種，如果女生真的外遇了，那她一定是抱著必死決心，做最壞打算。」但不論基於什麼原因，外遇在婚姻裡都是大忌，大家千萬不要以身試法喔！

3.外遇時的愛情，是真愛嗎？

我們常聽，外遇的人口口聲聲說他們才是真愛。作者欣西亞對這種說法嗤之以鼻。她認為真愛的定義除了要有激情以外，還要有兩個要素：「相愛的人除了必須要有經過一定程度的考驗，還要能被攤在太陽下檢視。」

「考驗」並不是經歷大家的批評，然後堅持在一起就是考驗；而是要經過現實生活的打磨、柴米油鹽醬醋茶的醃漬，才是考驗，否則就會像是金玉其外的爛糖果，雖甜但長久了就會膩口、對健康也不好。

第二個條件是能被攤在太陽下檢視。當其中一方不需要對任何人交代、不需要負責，那就是責任免責權。一段不用負責任的感情，哪能稱得上是真愛？

不過欣西亞也提醒，另一半跟小三／小王的愛是不是真愛不重要，重要的是夫妻間還有沒有愛，如果有愛，就有機會重修舊好。

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4.如何在男人出軌後，重建信任？

年輕時，總以為自己面對外遇能夠瀟灑，轉頭說掰掰；但有家庭、有小孩後才發現離婚不是這麼簡單，撇除對方苦苦哀求不會再犯以外，還要顧及小孩的成長環境、經濟壓力……苦思良久，只好試著再給對方一次機會。但要如何在對方外遇後，重建信任、重建家庭幸福氣氛呢？

欣西亞建議：「第一步就是和對方深談及溝通」了解對方是什麼原因出軌，他是否真心想回來？雙方能夠努力的方式是什麼？雖然出軌方不對，但自己也可以藉由這次機會了解自己能做出哪些改變。

第二步就是開條件，男人想獲得老婆再次的信任，勢必要有些實質上的行動，比方說電話不漏接、下班立刻回家、薪水上繳……合不合理、可不可行都必須要看你們討論的結果。

第三步就是隨時讓對方知道自己的感受。或許你不是故意要找他麻煩、翻他舊帳，但就是會有股沒來由的心慌，這時候坦承就非常重要。你可以跟他說：「你只要陪我、抱著我就好，不用作任何回應……」不管是說的、用寫的，讓對方知道自己的情緒，也是重建信任的一種方法。

5.有性就能維持婚姻嗎？

牽手比做愛性感！大家可能都小看牽手的魅力了！夫妻都以為只要有持續做愛就是感情一切正常，但真正能讓情侶持續、不斷動心的，則是簡單的「牽手」動作。十指緊扣、牽手，能讓人聯想到保護慾和佔有慾，讓女人有被珍惜、被疼愛的感覺。

在欣西亞多個諮詢個案中發現，女生最在乎的其實是男人有沒有在大街上主動牽起他的手，如果是曖昧，則預告著跨出了新的開始；如果是情侶間牽手，則代表著屬於彼此的證明；如果是夫妻，則是恆溫的感情；只有小三跟砲友，不會有牽手這樣多重意義的動作。

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