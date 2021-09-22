【12星座｜性愛態度】愛情與性，相輔相乘，融洽的性生活令感情生活更享受。日常是好伴侶，床上又合拍，就最完美。然而，現實未必如此，遇上「床技」差而要裝興奮，又或者原來對方在床上只顧滿足自己，則性事變苦事；12星座男在床上的「真面目」，誰是暖男？誰是床上「自私精」？



不少人覺得兩人床上不合拍，卻不知如何跟另一半坦白。（《Friends with Benefits》劇照）

男生在床上的表現，與平日可以是兩個樣。平日是貼心「暖男」，事事照顧周到，在床上卻突然變成「賤男」，不再善解人意。巨蟹座男生是顧家暖男，不少人心目中的理想伴侶，他們在床上對着認定是「老婆」的人會苛護備至，不過如果只當對方是女伴，床上溫柔，但完事後就隨時「變臉」，甚或只顧玩手機。

性事不合，一時或許可忍耐，累積久了就變成分手的致命傷，愛情需要經營，性愛也如是，溝通磨合才能擁有讓彼此都滿意的性生活。12星座男在床上真面目如何？

白羊座男：在床上希望伴侶取悅自己，只顧自己滿足，當自己感受到愉悅後就不再理會伴侶，更可能會不耐煩地道「為何你還沒有高潮」。

金牛座男：現實中木訥，在床上如是，他們在性事中通常擔任被動角色，還好金牛座男會聽從指令，但永遠要伴侶做主動一方，對方久而久之也可能令人感厭倦。

雙子座男：貫徹愛新鮮的性格，他們在床上愛嘗試不同姿勢，又或者會用不同性玩具增加情趣，常常開發「新招式」雖會帶給伴侶驚喜，但每次都要試新事物，伴侶也可能會感到應接不暇。

巨蟹座男：平日是顧家暖男，是不少人心目中的理想伴侶，他們在床上對着認定是「老婆」的人會護備至。不過如果只當對方是「女朋友」，床上很溫柔，但完事之後就會就會「變臉」，只會自顧自地玩手機。

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獅子座男：在性愛中同樣是「皇者」，是公認的好床伴，他們會花盡心思取悅另一半，當得到伴侶稱讚時，他們就會很開心。

處女座男：性愛上愛吹噓自己，營造自己在床上很「厲害」的樣子，但往往會令伴侶有很高期望，在床上時便可能會失望。

天秤座男：床上很尊重另一半意見，他們會主動了解伴侶在床上的「喜好」，然後就會迎合對方。要是他們性愛時閉上眼，可能代表他們正想着別人。

天蠍座男：性慾很強，他們在床上有無限精力，因此他們希望另一半也能如自己般精力旺盛，而且他們希望另一半可以發掘自己的敏感帶，以滿足自己的慾望。

人馬座男：性愛上是猛攻型，不斷發動「攻勢」，比起滿足自己，他們更着重於滿足另一半，因為他們不想在完事後被另一半說自己不夠「努力」。

山羊座男：現實中時工作狂，做工作時認真，在床上同樣努力，他們會出盡花招，盡量滿足另一半。然而，他們雖然努力，但卻未必會花時間了解伴侶床上的「喜好」，便會出現付出努力卻不一定得到讚賞的情況。

水瓶座男：腦海中常常有些旁人難理解的奇怪想法，對於性愛同樣不願「安於現狀」，他們追求刺激，特別在性愛場所方面，他們會希望轉換性愛場所，滿足自己愛刺激的慾望。

雙魚座男：骨子裏有浪漫基因，雙魚男在床上也追求氣氛，不僅在環境、前戲鋪敘上要「一絲不苟」，他們也希望對方全情投入，自己才才能享受其中。

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