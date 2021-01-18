【唐綺陽每週星座運程】金牛能吸引年輕桃花　山羊避免讓人會錯意

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太陽進水瓶，小心氣流的變化影響身體健康，避免行事衝動或勉強自己造成受傷。水星開始停滯，人際溝通狀況多，應適時調整表達方式，多點耐心溝通，做事避免忘東忘西，以及注意3C產品、交通等問題。日土逐漸合相，思考長遠的規劃，多關心周遭的長輩。

▼▼▼按圖放大看本星期各星座的運程▼▼▼

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重要星象：太陽進水瓶，水星開始停滯，日土逐漸合相

工作注意：白羊、雙子、巨蟹、水瓶

白羊：工作效益高，金錢上能有所回饋

雙子：突顯創意登高一呼，展現領袖魅力

巨蟹：為瑣事而忙碌，能成為重要角色

水瓶：面對雜亂的意見，顧及長官的安全感

桃花注意：金牛、處女、天秤、山羊

金牛：容易吸引年輕的桃花機會

處女：面臨抉擇，思考是否要繼續

天秤：放輕鬆別太嚴肅，能多一點桃花

山羊：要懂得拒絕，避免讓人會錯意

財運注意：天蠍、雙魚

天蠍：當心發洩式花錢，要懂得控制自己

雙魚：正財運佳，工作價值比以往更提升

健康注意：獅子、人馬

獅子：健康亮紅燈，請先照顧好心靈

人馬：多運動泡澡，活絡筋骨比較好

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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