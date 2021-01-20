情人節禮物｜男生最討厭14類：貼身易出事　這種令他感到有壓力？

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-01-20 22:00

情人節禮物｜今年情人節巧合遇上年初三，情人們意外換來1日的假期，除了趁午市餐廳還未禁食前，與伴侶來一個情人節大餐外，相信女生也在靜悄悄地，為伴侶預備1份窩心又適合對方的情人節禮物而絞盡腦汁。

送禮物其實也是1種學問，那男性最喜歡收到的禮物都是以實用性為主？《女神降臨》

臨近情人節，不少品牌也陸續推出情人節限定禮物套妝，但坊間普遍都是一些護膚美容與化妝的套裝，較少看見一些適合用作送給男性的情人節禮物，有些女生會從「手作禮物」方面入手，但原來手作禮物是男生不討好的禮物之一？

早前，日本網站@nifty便找來約4,100位的男性網民，訪問他們心目中最不想收到的禮物，並得出「男生討厭收到的禮物」頭14位，部份上榜的禮物竟令人大跌眼鏡。

▼▼▼【按圖看】情人節給心儀男生或男友送禮，想對方收到滿心歡喜，可參考日本男網民票選的「男生討厭收到的禮物」頭14位，避免誤中地雷，以為貼身就是細心﹗▼▼▼▼

+ 24 + 24 + 24

同場加映：【按圖看】普遍男生渴想要的禮物，也不外乎「酒、車、錶」等這類可突顯身價與品味的禮物。但耐何女生預算有限，又想送一款合男友心意，不如參加由男網民票選的「男生最想收到的禮物頭10位」榜單吧！（延伸閱讀）▼▼▼▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

同場加映：【按圖看】情人節巧合遇上年初三，相信情侶也密鑼緊鼓地籌備着，找哪間餐廳與情人或朋友慶祝，雖然現時晚市堂食仍沒有放寬，但以下介紹的3間餐廳均提供午市堂食，不但非常有特色、有人情味更是人們口中的隱世寶藏餐廳？（延伸閱讀）▼▼▼▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

資料來源：@nifty