撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-01-21 21:00

張繼聰早前(1月11日)迎來41歲生日，太太謝安琪在IG上載合照祝賀老公生日，並寫下深情感言，一如既往的甜蜜放閃。

張繼聰和謝安琪一直都是圈中模範夫妻。(kaytse@IG)

如果可以的話 我也想成為 你心裏 一個小小的電燈膽 柔柔的光 微微的暖 點亮你的心房 張先生 生日快樂✨

張繼聰和謝安琪昨天(1月20)更迎來兩人結婚的14週年，隨即張繼聰便在IG上傳與謝安琪合照說：「會繼續努力，令你keep住依種幸福嘅笑容。Happy Anniversary❤️ #象牙婚」，謝安琪亦甜蜜回應張繼聰，說：「睇你表演。」一向被譽為「愛妻號」的張繼聰，向來不吝嗇對謝安琪表達濃情愛意，張繼聰也相當感激謝安琪當初沒有嫌棄寂寂無名的他，決意餘生也用盡所有的愛來回應謝安琪。

張繼聰和謝安琪近日迎來他們的14年結婚週年，而張繼聰和謝安琪也在網上互相放閃。(louischeung2013@IG)

張繼聰和謝安琪是娛樂圈中數一數二的模範夫妻，從起初為人議論的姐弟戀、惹人評擊的未婚懷孕到被人挪揄是一段「女尊男卑」的戀愛關係，兩人一同經歷高山低谷，走出患上抑鬱症的陰霾，一直通過努力去證明這段戀情是無可取替，愛能征服一切。 多年後，張繼聰成為獨當一面的男星，不再是「謝生」，謝安琪也是名副其實的「張太」，兩人結婚14年依舊甜蜜如初，張繼聰也常將愛妻掛在嘴邊，寵妻行徑令不少的女生滿生羨慕心情，紛紛也叫身邊的一個好好向他取經。

不吝嗇甜言蜜語 學會感恩也是幸福的關鍵？

張繼聰和謝安琪的愛情教會我們，愛情中應學會感恩和不吝嗇甜言蜜語 (ig@louischeung2013)

若想將多年的婚姻愛情如同淋浴在初戀的熱潮中，難免為結婚或拍拖多年的情侶和夫婦帶來一大的挑戰。不過，一向以「恩愛夫妻」見稱的張繼聰和謝安琪便完美地將這個任務完成。甜蜜的婚姻是需要互相努力經營，初時謝安琪站在演唱事業的高位，卻甘願為愛暫退幕前，懷孕生子。

2007年，張繼聰的歌唱事業一直都浮浮沉沉，了無起色，但苦苦堅持和努力總是獲得賞識。同年，謝安琪被爆出婚前懷孕，身為基督徒的她飽受批評，張繼聰獲得叱咤樂壇作曲人大獎，兩人同時也面對巨大的輿論壓力，但他在得獎上曾公開向妻子告白：「就算時光倒流多少次也好，我也會娶你做老婆。」感恩對方為自己所做的所有，不當為是理所當然，女人畢竟是水造的，愛聽甜言蜜語也是眾所周知，多說甜話也可讓對方感受到愛意。

【按圖看】張繼聰和謝安琪是圈中模範夫妻，結婚多年也恩愛如初，張繼聰不時也在網上大讚謝安琪是他心中的女神。▼▼▼

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愛情中多一點的體諒和理解 將愛意分享更多

張繼聰和謝安琪的愛情更也教會情侶之間應多一點的體諒和理解 (kaytse@IG)

有時幸福不是需要大魚大肉，不是權傾朝野，而是幸福在於每一個微小的生活願望達成，當你想吃的時間有人為你預備，想要被愛的時候有人會來愛你。接踵而至的工作令謝安琪意會到身體需要休息，步伐需要慢下來，尋出人生另一個的出口，但當歌手本身就有一個的難處，長時間不推出新歌便會失去歌迷追奉的熱潮，但她的心卻告訴她：「你需要休息，先先休息吧！」於是，在2016年，謝安琪選擇休息，更無限期暫別樂壇，並不接受任何工作。

張繼聰與謝安琪相戀15週年時，網上發文說：「第15次同你講Happy birthday。繼續一齊欣賞沿途嘅風景，點都好，有我。」有次他網上做節目時被觀眾問到謝安琪在哪，他不假思索便把手放在心臟的位置說：「在這裡！」幽默之餘亦相當甜蜜。 (ig@louischeung2013)

當時張繼聰只說：「想休息就休息。」他理解和體諒讓另一半的困難，沒有多說，因為理解和體諒就是一個「無條件的愛」，當你明白愛一個人，便希望對方活得快樂自在，沒有煩惱，即便有煩惱或困難亦好，一人跌倒時，另一人便成為對方的拐杖，陪伴對方走過漫漫長路，因為或許細水長流的愛情，會可體現愛情中的甜蜜。

而張繼聰感激之餘也視謝安琪為人生的靈魂伴侶，同時努力工作成為妻兒女最強後盾，更讓她成為備受寵愛的孩子，能依靠在丈夫臂膀中獲得喘息的空間，有時甜蜜婚姻包含濃烈的愛，如何將「愛」展示和運用，從而令婚姻變得更濃情可貴，也是一大的學問，但張繼聰和謝安琪的愛情卻叫人看到如何維持一段長久卻甜蜜如初的愛情。

【按圖看】張繼聰和謝安琪的溫馨家庭照，而他們的愛情也叫人看到如何維持一段長久卻甜蜜如初的愛情。▼▼▼

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