男生不喜歡女生於性事上的10個表現 大叫太假、肉緊抓背都反感？

撰文： 李星慧 最後更新日期： 2021-01-29 22:00

性愛心底話︳性愛不只為了滿足生理需要，更是建立親密關係的重要一環。有時候女生為了顧及另一半的自尊而收起真心話，原來男生也置身於同樣處境中，另一半的一些小動作隨時會令他們熱情瞬間消退。了解男生於性事的心底話，好好溝通才能令關係更進一步。

了解男生於床上的心底話，好好溝通才能令關係更進一步。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

情侶親熱時為免破壞氣氛，即使對方做出令人反感的事亦很少會即時表達，所以完事後的溝通非常重要。不過不少情侶正正缺乏「賽後檢討」，令愉悅感日漸下降，做愛變成例行公事。英國兩性專家Tracey Cox分享了男生不喜歡女生於性事上的10個表現，原來叫得太肉緊都會令男生反感。

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參考資料：NZ Herald

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