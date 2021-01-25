【唐綺陽每週星座運程】雙魚與情人互動像家人　天秤感情保持低調

撰文： 唐綺陽占星幫 最後更新日期： 2021-01-25 12:01

水星將逆行，容易產生溝通不良、難以處理的狀況。金星山羊衝刺中，在新、舊模式間產生糾結，並有諸多衡量。水星將在水瓶座待到三月中，伴隨渡過創新的過程，重新建構安全感。日木入相位，能夠帶來樂觀的氛圍。

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重要星象：四星在水瓶座，水星將逆行，金星衝刺中，金星水瓶，日木入相位四星在水瓶座，緊鑼密鼓的氛圍中，將面臨生命中重要的變化。

工作注意：白羊、金牛、天蠍、水瓶

白羊：別意氣用事，多參考前輩建言

金牛：在混亂之中，更要保有中心思想

天蠍：有想法意見，要勇敢說出來

水瓶：工作多線進行，都能把事做好

桃花注意：巨蟹、天秤、山羊、雙魚

巨蟹：多出去聚會，桃花機會就在其中

天秤：容易患得患失，請先保持低調

山羊：陷入情緒低潮，會影響感情經營

雙魚：與桃花互動像家人，有機會跟家人介紹

財運注意：雙子、人馬

雙子：財運旺，有貴人帶領不妨跟進

人馬：正財機會多，快招架不住

健康注意：獅子、處女

獅子：體能狀況下降，是時候該運動了

處女：經營健康有成，適合做大改變

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