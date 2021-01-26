撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-01-26 13:45

陳自瑤（Yoyo）在《萬千星輝頒獎典禮2020》中對丈夫王浩信疑似「黑面」成為城中熱話，而陳自瑤前度黎國輝（阿感）在網上節目中分析「黑面」原因，惹來網民反感，被批評消費前度。前度為昔日相處「解話」，孰真孰假只有當事人才知，要是被說壞話，又應如何應對？

黎國輝曾與陳自瑤拍拖7年 以前度身份分析「黑面事件」

陳自瑤前度黎國輝（阿感）在網上節目以以「廿年前度男分析YoYo黑面真相」為題，講解陳自瑤黑面事件。

今年40歲的前香港無綫娛樂新聞台節目主播黎國輝指自己跟陳自瑤在二十年前拍了7年拖，指自己是陳自瑤公開的前男友。

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影片播出後，卻惹來批評，指責他消費前度，而黎國輝事後則指希望可以找到陳自瑤的電話號碼，希望親自向她道歉。

前度為何總是提起你？是餘情未了嗎？

關於前度的話，讚美的話，不免諷刺失真，既然他那麼好，當日為何又要分開？批評的話，又有失大度。那為何總有些人分手了，卻總有人喜歡把過氣情人掛在嘴邊，惹人煩擾呢？

綜合家庭治療博士Jane Greer 於《今日心理學》撰文，及兩性關係顧問Praney Anand撰文，認為時常提起前度，有以下原因：

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