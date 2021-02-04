撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-04 21:00

【吳尊｜愛妻舉動】吳尊近日在微博上分享與妻子林麗吟16歲合照，慶祝相戀25周年，更寫：「從一見鍾情到今天，一起經過的起起落落真的太珍貴了，很感恩能找到一位願意跟我一起打拼、一起追求幸福生活的知己。」不只習慣每日說愛你，6大寵妻舉動更是甜到漏，令人羨慕。

吳尊與妻子曬16歲合照 曾「暪婚」低調相愛多年

今年41歲的吳尊近日更在微博上分享與妻子16歲時的合照，慶祝2月1日相戀25周年的紀念日，他寫：「25年前的今天，我們談戀愛了。從一見鍾情到今天，一起經過的起起落落真的太珍貴了，很感恩能找到一位願意跟我一起打拼、一起追求幸福生活的知己。」

吳尊｜吳尊在《決定勇敢》中寫道：「這些年來，她是我的拐杖、戰友和愛人。沒有她的陪伴，我很難走到現在。」（吳尊@微博）

吳尊公開結婚原因：太幸福藏不住

吳尊並不是一開始就愛得高調，妻子林麗吟與他是初戀情人，16歲相識，一見鍾情，後來懷上女兒並結婚。吳尊曾為演藝事業而否認已結婚，終在2013年寫書《決定勇敢》承認自己已結婚，妻子當時還已懷上第2胎。

突然把婚姻公開，對事業造成一定影響，原因卻並非妻子施壓，而是吳尊覺得太幸福了，不得不分享，也是為了女兒Neinei，覺得不該再隱瞞。相伴相依25年，當年隱婚連婚禮也沒有舉辦，林麗吟更一人拍攝婚照，戀情雖然低調，卻不減甜蜜。

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