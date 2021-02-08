90後情侶$6000租劏房同居　親手佈置北歐風家居：終於有自己屋企

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-02-08 14:19

情人節2021．情侶故事｜一家數口住「劏房」是慘事，但對於上車遙遙無期的小情侶而言，住「劏房」晃爾成為樂事。90後女生Kate與男友拍拖6年，一直都有同居的想法。「其實之前已是半同居狀態，我偶爾會到他家中過夜。他的家人很歡迎我，但始終想要二人世界。」搬出來的念頭讀書時期已萌芽，一年前終於實現，兩人以$6000租住太子150呎劏房，兩人兩貓共組「四口之家」，在YouTube頻道「阿拉文 Alignment」分享生活點滴，「現在每晚回家都有幸福的感覺。」

許多人將劏房視作為勢所逼的暫居地，衣服雜物隨處擺放，利用最便宜的膠箱儲物，大部份人對劏房的印象就是髒、亂、窄。Kate卻將這間百呎劏房視為家，與男友兩人花了不少心思設計，步進兩人的家，空間雖小，但感覺舒適整潔。她直言堅持每晚睡覺前都要將家中整理好，將傢俬、雜物全都還原，「每朝起身見到整潔的家，更有動力過新的一天。」

▼▼▼Kate與男友花盡心思設計佈置家居，點擊看他們將150呎劏房化身溫馨北歐之家▼▼▼

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雖然以前屋企都有自己房，但家中佈置始終不能加入太多自己想法。現在親自設計家居，我覺得終於有自己屋企。

Party Room暫借空間拍拖 交房一刻如夢初醒

香港情侶要過二人世界不是易事，近年二人Party Room興起，暫借數小時空間玩「煮飯仔」、依偎着看電影。Kate以往不時與男友租借Party Room「拍拖」，「之前去Party Room玩煮飯仔，每次交房那刻都好似夢醒一樣，漸漸想延續這種一起生活的感覺。」

Kate與男友同居之後，關係變得更親密。（黃寶瑩攝）

未與男友同居前，Kate對兩人的「家」已有很多想像，「以往曾送過親手砌的屋仔給他」。兩人曾到芬蘭旅行，「我們租住當地的Airbnb，2、300呎空間不算大，但屋主佈置得很漂亮」，Kate此行之後對同居生活更嚮往，也加快她與男友搬出來住的計劃。

▼▼▼點擊看Kate與男友住過的北歐風Airbnb▼▼▼

▼▼▼【同場加映】另一對90後情侶Gianne及Calvin同樣花了不少心思設計及佈置百呎劏房，點擊看▼▼▼

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同居感覺更親密：不開心也有他在旁

有人覺得同居如「戀愛墳墓」，見識到彼此的真本性，愛情被平淡生活磨蝕，Kate與男友反倒享受這種老夫老妻的生活。憶起初拍拖時，兩人都喜歡出街約會，打扮得漂漂亮亮，

比起熱戀期，我更享受現在拍拖6年舒服自在的感覺，他打機，我煲劇。可能我們兩人性格較『宅』，喜歡留在家中。

Kate與男友租住的單位「三尖八角」，裝修設計、砌傢俬全是兩人落手落腳做，「搬入來前半個月，每晚收工都是砌傢俬、裝修，辛苦但沒有吵過架，反而有互相扶持的感覺，前所未有地共同經營一件事。」

兩人平日都愛留在家中。（黃寶瑩攝）

同居後兩人之間更多體諒，「有時我OT回來，他已經主動清潔整理好家中，同樣他工作忙碌時，我也會主動負責更多家務。」兩人感情反而更勝從前，面對面說內心話的機會多了，經歷低潮也有彼此在旁，「再不開心都有個人在身邊，以往隔着電話傾感覺始終不一樣。」

一道門成爭吵緩衝區：以前吵完架就Cut線

一房一廳間隔，更有家的感覺，一門之隔的距離，又可以暫時成為兩人喘息的空間。雖然Kate與男友早已半同居，但真正住在一起時又會為生活小事摩擦，「牙膏放錯位，用完廁所沒蓋好都可以吵架。」

有時候，為小事爭吵隨時也演變成「大件事」，臉紅耳赤時傷人說話容易脫口而出，爭吵過後冷戰，被逼處於同一空間想必難受。Kate卻坦言同居反而更有效處理爭執，「以前吵完架就Cut線，之後就當無事，但問題卻依然未解決。在同一個空間，兩個人都不能逃避，可以面對面溝通，反而可以減少誤會。」

一道門，成為兩人的緩衝區，「爭吵過後，我通常會先回房間，他則在廳，各自冷靜數小時，我就會主動問他『可唔可以傾下？』」

兩人因疫情關係大部份時間都留在家中，今年的情人節大餐估計也是在家中「撐枱腳」。（黃寶瑩攝）

租樓同居當然也有過猶豫，Kate身邊不少朋友認為「買樓就不可以租樓」，事實上不少情侶都會減省租樓支出為求盡快上車，「我們終極目標依然是上車，租屋後儲錢置業，需時較長，但當刻的二人世界，同樣急切。」為了未來勞碌，有些人會犧牲與伴侶的相處時光，Kate現在每天放工回家，再累都慶幸有男友在旁。

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