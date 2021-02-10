90後澳門人妻疫情被迫分異地　臨盆吵架險離婚：獨自產檢都幾陰公

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-02-10 08:00

情人節2021．情侶故事｜常說：「計劃趕不上變化」疫情如是，愛情亦然。因異地結束一段感情，卻偏偏開展另一段異地戀；打算婚後享受二人世界，卻懷上愛情結晶品；決心放下香港搬到澳門團聚，卻撞正疫情封關。 這是90後澳門人妻Yuki的愛情故事，問她這年過得辛苦嗎？她抱着小孩回答：「只想趕快與老公團聚。」

90後澳門人妻Yuki在去年3月發現懷孕，選擇留港生BB。（黃寶瑩攝）

「你問我：『信唔信任？』唔信任㗎。」Yuki 坦言異地戀難以有100分的信任，「安全感」也是感情間一大考驗。疫情並非她與老公Kaho第一次分隔兩地，奇妙地，這段期間讓Yuki更明白當初為何二人能走在一起。

「安全感」真的是異地戀的死因？

由相識到婚後，Yuki與Kaho走過第11個年頭；在台灣遇到擁有澳門身分的Kaho前，Yuki 已經歷一場異地戀，深明比一般的愛情更需要多花耐心維繫，加上剛拍拖時對方與前度糾纏不清，令Yuki充滿不信任：「會有很多爭吵；我沒有安全感，經常檢查他（生活），變得很神經質。」

對方明白她不信任的來源，因而選擇容忍，主動報告行蹤，又不抗拒檢查電話，更會交代與任何異性的聯繫，然而，Yuki回想選擇與Kaho一起，也是因為他重情重義，不容易放棄一段感情，信心一步一步建立。

▼▼▼Yuki與Kaho在台灣認識， 歷經多年異地戀打算可正式搬到澳門開展二世界卻遇上疫症， 按圖看看二人有甚麼異地戀成功秘訣▼▼▼

在拍拖第5年，Yuki與Kaho分開了將近1年時間，連Kaho當初也認為是他堅持回澳門工作而令二人邁向分手，但女方則指是他改不掉「沒準備」的個性：「我問他：要是跟他到澳門，接下來該如何找工作、身分證又是如何申請，他說得輕鬆，卻一點資料搜集、準備也沒有。」Yuki指等了他在台灣讀書4年，卻換來這樣答覆，看不到走下去的理由。

兜兜轉轉，二人雖然再次走在一起，甚至共偕連理，但這個性再次讓二人面臨離婚，也碰巧遇上疫情，出現轉機。

Yuki每天都會與老公Kaho視像通話。（黃寶瑩攝）

50分到80分的愛情：疫情、前世情人神助功

Yuki 計劃婚後兩年，整頓好香港的人和事，便安心做一個稱職「澳門人妻」，正當決定去年4月搬到澳門卻遇上疫症封關，更發現懷有身孕，計劃被打亂，唯有留在香港，夫婦二人足足8個月沒見面，直至生前3星期，偏偏碰上吵大架，差點離婚：「我懷孕時已叮嚀他要在澳門準備好一切母女的家居用品，怎料他還是沒有準備好，情緒上來，忍不住說了離婚，我把他所有通訊都列入黑名單，」Yuki坦言。「拍拖多年，雖然他每次也會找藉口找回生氣的我，卻沒有一次承認自己錯誤，沒想到這次他主動低頭認錯，用盡所有方法找我，對於平日不懂表達情感的他，最令我感動是他每天都發電郵給我說出他的感受。」

▼▼▼Yuki與Kaho在2017年結婚，本打算二人世界便心足，卻意外懷孕，看看二人心態上有何轉變▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

Yuki又指身為金牛座的Kaho非常著重金錢，疫情下不能見面便默默努力工作賺錢，計劃一家三口的將來，對於向來「沒準備」的Kaho是非常具大的轉變，他更對Yuki說：「雖然未能給你一個富裕的生活，但至少是無憂的。」願意甚麼都給母女二人，Yuki現在是全職媽媽，也是Kaho的意願。

100分的理想情人屬實罕見，Yuki也不相信其存在，但對於喜歡一個人，的確是帶點盲目：「本身只有50分，但看到一個男人的改變，現在應該要給80分了。」

Yuki現在是全職媽媽，母女準備4月搬到澳門與Kaho團聚。 （黃寶瑩攝）

懷孕獨自承受身心痛楚 疫情學懂體諒 關係更好

疫情讓不少情侶分隔兩地，曾經讓人團聚的機場、碼頭變得冷清，Yuki也無奈地表示：「以前覺得見面是非常容易的事。」

懷孕時，Yuki遇到孕吐、食慾不振，老公都不在身邊，傷感是必言，然而，女兒出生後，她寧願把傷感留在心中：「有時看到別人一家三口逛街也蠻羨慕，又有另一半幫忙拿重物，更不談聖誕節影家庭照，老公都不在，都不想拍了。（會與老公撒嬌投訴嗎？）如果我跟他說傷心，他應該比我更傷心。」Yuki跟從前也不同了，再沒有那份「神經質」，多了一份體諒與容忍：「經歷了疫情，對所有見面、人、事都更加珍惜，對於現狀也很滿足了。」加上女兒出生，Yuki坦言與Kaho沒有爭吵了，關係變得更好。

▼▼▼Yuki懷孕時歷孕吐、食慾不振，女兒出生後又要獨力照顧，點擊看看她初為人母的日常▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

雖然Yuki與Kaho常常分隔兩地，但以往情人節都可以一同渡過，被問到如何看待沒能一起慶祝首次有女兒的情人節，Yuki 竟說出：「情人節今年不能一同慶祝，下年可以補回，但女兒的成長錯過了就無法補回了。」

如果疫情是令人看透人生，新生命則是給人新希望，正如「當上帝關了一扇門，必打開另一扇窗」，疫情確是令人無奈，卻發現許多人開始找到專屬的「小確幸」，你的又會是甚麼？

▼▼▼同場加映：【按圖看】每對情侶都有個故事，婚攝師Jacky疫境自強造就與相識19年同學Netalie的愛情，重新認識更定終身，兩人對彼此有何改觀？（延伸閱讀）▼▼▼

▼▼▼同場加映：【按圖看】每對情侶都有個故事，90後女生Kate與男友拍拖6年，一直都有同居的想法，他們如何在150呎劏房找到快樂，又如何解決同居爭吵？（延伸閱讀）▼▼▼