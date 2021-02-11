撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-11 13:55

【情人節2021｜愛情故事】2020年，生活停擺，事業停擺，愛情有時也敵不過「隔離」，限聚令下的訂婚夫婦，不結便「分」？女生Ernest與丈夫Essky在2020年3月29日簽紙註冊，當天也是香港實行限聚令的第一天，婚禮無限延期，Ernest感慨：「婚禮不是最重要，就算個婚禮有幾豪、幾靚、幾正，回家吵架，老公不愛錫你，你不幸福，那婚禮算甚麼？二人感情的根基才是最重要。」疫症下的婚禮很難，疫症下的婚姻，卻似是有一整個世代來見證。 攝影：黃寶瑩

Essky聽畢Ernest興奮地回憶當初，他笑說：「故事只有一個版本，就是她的版本。」成為「人夫」一年的Essky，似是已悟到夫妻相處之道。（黃寶瑩攝）

港版《冧歌有情人》：因音樂而結緣，男生為女生戒10年煙癮

Ernest與Essky的愛情十足港版《冧歌有情人》，同樣因為音樂而結緣，一位作幕前，一位作幕後，在一次演出中相識。

Ernest是舞台劇演員，也是歌手；而Essky則是在後台，負責音響音效，特別喜歡唱歌動聽的女孩，於是自相識始，便不斷找機會接近——作她的「柴可夫」。Ernest對Essky感覺不大，直到後來她開辦自己的婚禮樂隊公司，為新人在婚禮上表演，她想找精通音響的人合作，於是想起了Essky，（黃寶瑩攝）

Ernest回憶：「那時只為了拿着數！」直接的Ernest笑指或許曾被喜歡會有折扣，開口邀請不但促成二人合作，也展開了朝夕相對的日子。Ernest回憶，那時Essky天天「問候」她：

每日問她幾時做我女友。 Essky

每日想想如何拒絕他。 Ernest

直到一次，Essky指要是他成功戒煙，她就要答應跟他一起。Ernest想不到Essky作為一位10年「煙民」，卻真的能戒煙。回憶這浪漫事，Essky笑言：「有愛情，冇困難。」聽得記者與攝影師「打冷震」。於是，台前幕後，成為一對。

Essky得知Ernest懷孕後卻十分興奮，大叫：「我得咗啦！要做爸爸！」（黃寶瑩攝）

婚禮延期先註冊 憧憬婚禮化幻影

二人拍拖一年多後，Ernest一天發現月經遲遲未來，一早醒來叫Ernest買驗孕棒，發現懷孕了。Ernest回想那早，猶有餘悸，驚慌又擔心。

有了BB，點算？要或不要，都是女人自己的身體需要承受。 Ernest

另一邊，Essky卻十分興奮，大叫：

我得咗啦！要做爸爸！ Essky

討論兩星期後，他們決定生下寶寶，也很快決定結婚。Ernest回想，二人同為演藝人，本來就想要一個不一樣的婚禮：不要成長片段，不要拍照環節，只要客人與新人同樣享受的表演。她負責唱歌，也預備邀請一班小女孩，唱由Essky創作的歌曲，歌詞是說小女孩對婚姻的憧憬。

在2020年3月29日，當天也是香港實行限聚令的第一天，Ernest與Essky註冊結婚，一對新人於是拍下一張4人一組，一角一角站着的經典婚照。（受訪者提供）

可是，就在訂了酒席，也約定了註冊日期後，疫症來襲，政府實施限聚令。一對準新人致電親友，告知簽紙註冊只能有20人觀禮。在2020年3月29日，當天也是香港實行限聚令的第一天，註冊儀式如期進行，一對新人於是拍下一張4人一組，一角一角站着的經典婚照。

▼▼▼點擊看Ernest與Essky在限聚令下註冊的花絮照，二人依然愛得甜蜜▼▼▼

眼見友人婚禮延期到分手：十分唏噓

至於婚禮，則是無止境地延期，而酒店又不斷追收第二期付款，Ernest已沒了搞婚禮的衝勁，說：「好灰心，拖到不想再搞⋯⋯現在只是覺得很煩，如果不是下了訂金，就會取消婚禮。」更指籌備婚禮很易令情人產生磨擦，眼見有朋友人婚禮延期到分手，感到十分唏噓。不過，Ernest卻對婚禮有不一樣的看法：

婚禮不是最重要，就算婚禮有幾豪、幾靚、幾正，回家吵架，老公不愛錫你，你不幸福，那婚禮算甚麼？那都是假的，二人感情的根基才是最重要。 Ernest

社會運動、疫情反覆、懷孕與「閃婚」，計劃總趕不上變化，Ernest感到灰心與失望，甚至有點抑鬱：

不能比現在更衰了，懷孕時情緒十分不穩定，主要是經濟壓力，也與丈夫因為生活小事而磨擦，那時會想：老公為何不遷就我？我大住個肚，你都不遷就我！ Ernest

她笑指Essky比較冷靜，Essky反而更擔心實際需要：

決定了要做，就一定要去做。我們當初是為了寶寶而結婚，這回事不會因為社會氣氛與疫症而改變，反而是疫症影響了經濟，我便會想，我們能否支持得了？ Essky

疫情令不少行業停擺，二人的演出與工作也大大減少。註冊後為減省開支曾做「遊牧夫妻」，Ernest與Essky輪流在二人的家中居住，直到今年最近才搬到租住的單位。二人曾為搬居而爭吵多次，終於達成共識，一起搬到新居。 （黃寶瑩攝）

疫症下不一樣的新婚：丈夫停工轉送外賣 為補家計身兼多職

Ernest笑指，對婚禮的感覺不大，反而是「簽紙」一刻，會想：「他到底是不是合適的那個？」

▼▼▼Ernest與Essky指二人也十分喜歡玩，喜歡嘗試新事情，點擊看疫症下不一樣的新婚，為慳錢自己「吊」沙發上樓？婚照也是在家中拍攝？▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

不少演藝人在疫症下「轉行」，而Essky也曾做「外賣仔」，笑稱：「好似玩pokemon go！限時內要把食物送到。」做了數星期，幫補家計。他指，停擺時候，也是儲備的時候，唯有做好自己，學習新技能，如「剪片」、學習如何好好善用網上平台、也與Ernest拍攝YouTube短片，由幕後走到幕前、又學習買賣股票等等⋯⋯他指：

這些（學會的）事情，得到了就是你的。即使回復正常，當我日後空閒時，我就可以當『外賣仔』賺外快！這些都是好事，可以做做從前自己沒時間做的事，但（疫情）最好不要太久。 Essky

疫症下的婚禮，很難甚至取消；疫症下的婚姻，卻似是有一整個世代來見證。丈夫Essky指，即使有多大壓力，回家看到寶寶，也覺值得。 （受訪者提供）

新婚被打亂了計劃，但二人也漸漸找回自己的步伐，Ernest在網上教唱歌，Essky也接受不同的工作機會。整個訪問，Ernest總是忍不住「投訴」丈夫Essky不洗澡、沒「手尾」，也不會說甜言蜜語，但問到他可有做哪件事令她感動，她卻邊說邊哭了：

其實他很上進，只是現在工作停頓，令他展示不了他的上進。他不說甜言蜜語，但他會解決問題⋯⋯沒錢？他就兼做『外賣仔』！照顧兒子很辛苦？那他就請外傭！所有工作機會，他都十分珍惜，都是為了我們這個家。 Ernest

疫症下的婚禮，很難，遙遙無期；但疫症下的婚姻，卻似是有一整個時代來見證。

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