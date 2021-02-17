撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-17 21:00

今年66歲的趙雅芝被稱為「不老女神」，凍齡狀態彷佛時間停止了一樣，逆齡生長。不過最為人羡慕的除了她十年如一日的美貌之外，還有她美滿的婚姻，離婚後再婚遇見了一生摯愛。

66歲的趙雅芝被稱為「不老女神」，凍齡外貌彷佛吃了防腐劑一樣，十年如一日。（趙雅芝@微博）

參選香港小姐出身的趙雅芝當年雖然三甲不入，只獲得了「最上鏡小姐」，但隨即加入TVB。趙雅芝珍惜每一次的演出機會，憑著演技和努力用實力證明自己不共只是「花瓶」角色，清麗脫俗的氣質和美貌，加上活靈活現的演技早已烙印在觀眾的心中，趙雅芝成功躍居一線，憑著《倚天屠龍記》、《上海灘》等經典劇集成為70到80年代的「四大花旦」之一，事業走上巔峰。

趙雅芝雖然參選香港小姐三甲不入，但十分有觀眾緣，所飾演的古裝角色都深入民心。（趙雅芝@微博）

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和前夫黃漢偉曾被喻為「金童玉女」 最後對薄公堂

趙雅芝在21歲的時候有指在母親的介紹下遇到了她的第一任丈夫黃漢偉，他是一名醫生，比趙雅芝大10歲，外表給人文質彬彬的感覺，兩人相戀不久後就宣佈結婚，俊男美女的配合被指是「天作之合」，當時兩人的婚姻備受看好，很多人對於趙雅芝能找到真命天子而感到羡慕不已。

趙雅芝和黃元申有指因戯生情，因多次合作扮演情侶而傳出緋聞。(《大俠霍元甲》劇照)

不過美好的表面總是脆弱不堪，在趙雅芝結婚之後，她的事業也開始逐漸有起色，1978年她和黃元申合作拍攝電影《漩渦》和《剝錯大牙拆錯骨》，兩人的熒幕情侶形象深入民心，甚至傳出了緋聞，有指黃元申更對趙雅芝因戯生情，曾經寫給趙雅芝的情信被媒體發現並公開，兩人的形象和名聲也因此受損，趙雅芝更因此事和丈夫黃漢偉的婚姻產生隔閡。

後來趙雅芝因出演電視劇「上海灘」步上事業巔峰期，雖然受到邵氏集團重金挖角，但她也不為所動，據悉她希望有更多時間彌補丈夫，修補破裂的家庭關係，但亦有指丈夫黃漢偉其實並不喜歡趙雅芝拍戲。最後兩人還是離婚收場，而且因為兒子的撫養權而對薄公堂，昔日的完美夫妻形象破滅。

32歲再婚嫁黃錦燊收獲幸福婚姻

在感情上摔了一跤的趙雅芝，曾經坦言不再相信愛情，但她在1981年因拍攝《女黑俠木蘭花》認識了同劇演員黃錦燊，當時趙雅芝正在為和前夫爭撫養權的官司而煩惱不已，黃錦燊卻默默地為她擔起了一切，更成為了她的傾訴對象，她曾經稱讚過對方：「黃錦燊是個很成熟的男人，每天在開導我，成為我的精神支柱」。黃錦燊對她的付出從來不求回報，也因此感動了趙雅芝，並選擇了付托真心給他，他們於1984年在美國註冊結婚，但是當時外界對於這段「再婚」的婚姻並不看好。

趙雅芝在離婚後接受了黃錦燊的追求，黃錦燊默默付出的舉動感動了她。（趙雅芝@微博）

時間可以證明一切。 黃錦燊

但是黃錦燊卻懶理外界的閒言閒語，更公開發表愛的宣言：「時間可以證明一切」。兩人結婚至今已經37年，黃錦燊用行動證明他的真心，陪伴趙雅芝走過許多風風雨雨，支持和保護她。兩人結婚至今依舊甜蜜如初，雖然趙雅芝也已經淡出幕前，但每次公開場合二人都是十指緊扣、形影不離，恩愛得羡煞旁人，被老公寵愛著的趙雅芝仍然美麗如初。所謂愛情沒有太早也沒有太遲，來到的時候，便是最好的時候。

黃錦燊和趙雅芝在一起時一直不被外界看好，但外界的流言蜚語卻絲毫影響不到他們的感情。（趙雅芝@微博）

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