撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-02-19 23:00

王君馨（Grace）入行14年首次擔任女主角，於劇集《失憶24小時》中與譚俊彥合演夫妻，而王君馨在宣傳新劇時，提到與圈外丈夫Daniel結婚4年已出現「老夫老妻」的相處模式，就連甜蜜的情人節，雙方也都忘記彼此說聲：「情人節快樂！」。不過丈夫卻為她煮早餐和預備鮮花，以行動來代替一切甜言蜜語。

19歲咖啡店邂逅現任丈夫 相戀12年攜手到老

王君馨（Grace）與圈外丈夫Daniel結婚4年，已不時在網上大曬兩人恩愛的照片。(gwgurlie86@IG)

34歲的王君馨（Grace）自小在美國長大，在大學時期回港做交流生時，同學鼓勵她參選香港小姐，誰不知一擊即中奪得亞軍名銜而加入娛樂圈。入行多年的王君馨事業發展亦漸漸穩步上揚，在2016年憑《城寨英雄》「花曼」一角，勇奪「最受歡迎電視女角色」，而在《心理追兇》飾演有反社會人格障礙的角色，也令觀眾刮目相看。去年王君馨更以獨立歌手G.Racie的身份推出首支單曲，亦獲得不錯的迴響。

當王君馨默默在港發展事業時，圈外丈夫Daniel亦為了王君馨，選擇放棄自己在美國已建立的事業，願意離鄉別井到香港定居，也難怪王君馨曾表示自己早在19歲時便對他一見鍾情。當時兩人邂逅於一間咖啡店，王君馨更親自為對方炮製一杯焦糖摩卡，自始兩人便因一杯咖啡結下不解之緣，談了12年的戀愛。王君馨更在結婚時公開示愛丈夫說：

和你一起，是我人生最大的福分！

【按圖看】王君馨與圈外丈夫相戀多年，不時在網上分享恩愛合照，羨煞不少旁人▼▼▼

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異地戀10多年王君馨認曾精神出軌 全靠真誠坦白維繫感情

王君馨與圈外丈夫Daniel雖然相戀12年，但原來兩人有長達10多年的時間是以異地戀方式來維繫感情。(gwgurlie86@IG)

王君馨於2016年下嫁圈外丈夫Daniel，王君馨接受媒體訪問時透露，雖然兩人相戀有12年之多才決意結婚，但實際兩人維持異地戀，足足有十年半時間，中間亦曾分開再復合過。

如果不夠坦白，會變疏離，我們很真心分享自己所想，不是日日見面、吹吓水、講天氣，能溝通時特別珍惜。 王君馨（Grace）

分隔異地本來就難以維繫感情，特別是身為藝人的王君馨需要拍劇，工作時間不定，雙方更需要付出額外心力去維繫，而王君馨亦坦言：「因為時差，我起牀時他已睡覺，一星期才用手機見一次。」因為見面時間少，雙方亦分外珍惜能夠談心的時間，所以王君馨從來不以「口不對心」的撒嬌形式來換取對方的關愛，所以當她需要丈夫支持時，她總會直白地說：「現在我很需要你說些安慰說話、說掛住我。」

王君馨於2016年下嫁圈外丈夫Daniel，但兩人到現時仍會堅持每個星期也會抽出一天，來一個屬於他們的兩人世界。(gwgurlie86@IG)

雙方直接表愛意的模式，亦曾挽救過王君馨的「精神出軌」，王君馨在《君馨的…愛情故事 My Love Story（上集）》的短片曾分享過，在異地戀時經歷過很多的爭扎，坦言自己戀愛時偏愛有較多的身體接觸去分享情感，但異地戀卻因距離難以見面，有一次王君馨拍戲時與男拍檔經常相處見面，因而生情，她亦坦白與Daniel表示自己精神出軌，更說：「伴侶之間的透明度很重要」。可幸王君馨的感情的爭扎中，亦給予另一半很多赤裸裸的「愛的語言」（Love Languages），並以坦承相對、別無隱瞞的方式，令彼此關係變得更牢固，雙方亦在這段關係上感到安心，願意攜手走得更遠。

【按圖看】王君馨與Daniel異地戀時幸好有一班朋友相伴▼▼▼

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戀愛時從不需要偽裝取悅對方來證愛意：他是絕對值得我把全個人交給他

王君馨在丈夫面前，總能可以真正卸下面具，做回真正的自己。(gwgurlie86@IG)

身為藝人的王君馨，經常要化妝展示自己最完美一面，公眾人物的一言一行也是需要注意，以免為自己招徠不必要的話柄。王君馨深深體會到，若然與「對的人」談一段戀愛，他會讓你在此段關係中安然卸下層層的面具，讓你輕鬆做回真正的自己，毫無負擔。

他為我做過最好的，是100%接納我，對藝人來說這很重要，在家中他最喜歡我不化妝，好舒服地做回自己，食個即食麵都開心，這種簡單的愛很難找，尤其是在香港。 王君馨（Grace）

畢竟人無完美，即便是香港小姐亞軍的王君馨，在公開自己卸妝後的素顏照後，亦被網民批評暗啞膚色黃，外貌非常驚嚇。但在王君馨丈夫的眼中，素顏的王君馨卻是他所喜愛，亦是他眼中的瑰寶。

我結了婚後，更加明白，如果男仔沒有耐性，他是否值得你給他一切呢？我好開心，留了自己給Daniel，他等了我這麼久，他是絕對值得我把全個人交給他。 王君馨（Grace）

談一段從不需要取悅別人的戀愛並不容易，但王君馨卻從丈夫Daniel的身上找回愛情的單純。鏡頭前性感美艷的王君馨，在現任丈夫面前變回一個純真的小孩，也難怪王君馨願意打開自己的一切獻給丈夫Daniel，更說對方值得擁有「完全」的自己。

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資料來源：《君馨的…愛情故事 My Love Story（上集）》