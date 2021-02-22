【唐綺陽每週星座運程】金牛小心誤會伴侶　雙魚需處理與前任關係

撰文：唐綺陽占星幫
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水星恢復順行，重新思考網路、社團及人際關係，改善過去不夠完善之處，重新思維、佈局人際方式，準備進入新時代。金星衝刺進雙魚，大眾關注人道關懷，積極參與網路事件，此時也會想要好好休息，注重身心靈領域。火星金牛最後衝刺，當心火災及暴力衝突的發生，與人相處要小心避免誤觸他人地雷。
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重要星象：水星恢復順行，金星衝刺進雙魚，火星金牛最後衝刺。
工作注意：獅子、處女、天秤、人馬
獅子：要視情況變化去因應及調整
處女：適合擬定新計劃，不妨許願
天秤：和自己人一起奮鬥，成果相當驚人
人馬：注意與長官的關係，參考對方的建議
桃花注意：金牛、雙子、水瓶、雙魚
金牛：多與對方溝通，避免造成誤會
雙子：感情上不夠平衡，要彼此調整
水瓶：考慮長遠，心裏有打算
雙魚：好好處理曖昧對象或前任關係
財運注意：巨蟹、天蠍
巨蟹：花費有點失控，自己要注意
天蠍：工作賣力身價提升，有加薪機會
健康注意：白羊、山羊
白羊：注意刀火燙傷，做事要當心
山羊：避免感染或免疫系統問題
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】