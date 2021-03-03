撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-03 22:00

性愛教室第一課︱關係要磨合，性事也如是。不少情侶或夫婦因為性生活頻率起爭執，「男人是下半身思考的動物」仍是難以擺脫的刻板印象，大部份人會覺得性事不合一定是「男生想要，女生不想要」，究竟現實生活情況是否如此？就由性治療師為大家分析真實個案。

性治療師梁劉康琳（Karen）直言「女生想要，男生力不從心」的個案也時有出現，而面對老公或男友性慾低落時，不少女生的第一反應總是「佢出面喺咪有第2個？」或「我喺咪唔夠吸引」，還未求證就將對方判「死罪」，兩人關係因此受影響。

老公或男友性生活頻率減少，不少女生會開始懷疑對方。（《熟女強人》劇照）

性治療師個案1：老公不願上床卻在浴室偷自慰？

Karen指不少男性因工作或生活壓力而影響性慾，又或者因一次在床上的「失敗」經驗如不能勃起、早洩耿耿於懷。她分享過往輔導過的個案中，曾有男性因工作壓力不想與老婆親熱，「一開始是避免同一時間上床，之後會抗拒較親密的接觸，最後連坐近點都會感到抗拒，用盡各種藉口避開與伴侶親熱。」

對於丈夫拒絕親熱，女方內心很在意，也開始胡思亂想，產生一種「他越避，我就越追」的心理，「女方此時會做很多事嘗試『挽救』，例如穿性感內衣，但多次嘗試不果，便會開始灰心。」因此萌生「點解我做咁多嘢，佢都無性慾」的想法。

當老公或丈夫有意無意避開自己，女性會想盡辦法重燃對方性慾。（《天使之戀》劇照）

Karen分享個案中曾出現男方洗澡時間比平日長，因此女方打開浴室門偷看，繼而發現對方在自慰，當下感到憤怒，雙方都不知道應如何應對，彼此關係開始產生隔閡或不信任，陷入惡性循環。

▼▼▼老公寧自慰也不親熱原因是？質問無助解決問題？點擊看性治療師拆解個案1號▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】丈夫「性趣」盡失因覺妻子不性感？點擊看外國網站編輯Elizabeth Ayers-Callahan實測如何用7天重新撩起丈夫性慾，重拾激情（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】仿「AV」情節來提高性趣未必實際，點擊看性治療師提出6個增加性刺激的簡單方法（延伸閱讀文章）▼▼▼