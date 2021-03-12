撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-12 13:21

【陳少霞離婚】陳少霞早前接受馬浚偉的邀請，在節目《緣來自咖啡2》鮮有地大談失婚經歷，指當年離婚是她人生的最大挫折，傾家蕩產幫助前夫，最拮据時更搬進天水圍公屋。

陳少霞16歲入行獲劉德華提拔 曾迷倒唐文龍

人生有高有低，起伏都半點不由人，只能如水隨流，流到哪兒便是哪。陳少霞的前半生有如電影情節，於僅16歲入行，拍攝電影，便已獲提名第13屆香港電影金像獎最佳新演員。翌年，獲劉德華提拔並羅致旗下電影公司，她在《緣來自咖啡2》時提到往事，明明是大機會，她卻只得害怕，笑說：「我根本無料。」

【陳少霞】失婚的陳少霞，本已對再婚沒有盼望，甚至覺得自卑，婚姻失敗令她自覺不配再愛上別人，直到朋友介紹，她認識了身家估計達8億港元，有「中國法拉利之父」之稱的李文輝。（娛樂/葉志明攝）

後來陳少霞「轉戰」無綫，先後拍攝十多套劇集，包括《笑傲江湖》中的岳靈珊、《烈火雄心》的「飛鳳」等等。當年陳少霞曾與唐文龍拍拖，戀情維持了6年，可惜未能開花結果。

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【陳少霞】陳少霞回憶：「但我一時心軟，前夫向我求了三次婚，我好感動，於是衝動結婚。現在回想其實未深入了解對方，加上我不適應婚後澳洲的生活，種種問題導致失敗（指婚姻）。」（陳少霞微博）

離婚後由豪宅搬公屋：離婚是其人生中的最大挫折

然而，眼前的「好運」卻不定是好。陳少霞於24歲與澳洲籍華裔富商結婚，在事業如日方中只際她卻離開娛樂圈，她在節目《往事．並不如煙之情書》中表示後悔，說到當時很多人勸她不要放棄工作，她回憶：「但我一時心軟，前夫向我求了三次婚，我好感動，於是衝動結婚。現在回想其實未深入了解對方，加上我不適應婚後澳洲的生活，種種問題導致失敗（指婚姻）。」

2006年，陳少霞前夫生意失敗致破產，她曾傾盡儲蓄作出經濟支持，無奈二人情盡無法繼續走下去，最終於2008年離婚收場，前夫更在2012年因病過身，陳少霞獨力照顧兩女復出拍劇，期間她卻不幸患上甲狀腺亢奮，大女亦有糖尿病，陳少霞經濟一度拮据，一家搬入天水圍公屋居住。

陳少霞在《緣來自咖啡2》提到失婚經歷說：「離婚後，我由經濟狀況頗好變得一無所有，還要照顧兩個女兒，一度很茫然，日子真的很難過。幸好我性格樂觀，容易滿足。」她獨力照顧女兒，生活甚艱難，曾嘗試過做地產經紀，可惜不成功，後來轉行賣珠寶，倒學到很多東西。當年30多歲，以為人生就此定案時，她卻在教會聚會中遇上真愛李文輝。

【陳少霞】陳少霞在《緣來自咖啡2》提到失婚經歷說：「離婚後，我由經濟狀況頗好變得一無所有，還要照顧兩個女兒，一度很茫然，日子真的很難過。幸好我性格樂觀，容易滿足。」（《緣來自咖啡2》劇照）

39歳再嫁富商：再去愛一個人，必須靜心等候，不可隨便

當時的陳少霞，本已對再婚沒有盼望，甚至覺得自卑，婚姻失敗令她自覺不配再愛上別人，直到朋友介紹，她認識了身家估計高達8億港元，有「中國法拉利之父」之稱的李文輝。她曾在訪問中提到：「起初我根本不當一回事。因為一面已適應了單身的生活，一面知道若要再去愛一個人，必須靜心等候，不可隨便。」後來雙方都抱著謹慎、認真的態度，終在2016年7月23日攜手走進婚姻殿堂。

李文輝大讚陳少霞不但無微不至地照顧，也令他的人生充滿喜悅。陳少霞為丈夫無懼做「高齡產婦」，最終自然地「成功造人」。終於在2019年，以43歲之齡為丈夫誕下小女兒書雅，英文名為Esther，寓意聖潔的愛情，一家五口生活美滿幸福。

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