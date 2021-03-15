【唐綺陽每週星座運程】巨蟹受到默默關心　水瓶太理性會錯失桃花

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【唐綺陽每週星座運程3/15-3/21】水星在水瓶衝刺，政治圈、演藝圈相關新聞不斷，有群眾魅力者，有機會爆紅或爆黑。太陽、金星在雙魚衝刺，大眾關注神祕學相關領域，渴望身心靈的療癒，弱勢團體、受害者話題浮上檯面。太陽進白羊(春分)，占星學中的新起點，有躍躍欲試的感受，把握時機迎接新能量。金星3/21進白羊，獅子、金牛、天秤成為風雲人物，八卦流言易討論浮現，汽車工業方面有新技術展現，多注意行車安全。

重要星象：

水星在水瓶衝刺，日金在雙魚衝刺，太陽進白羊(春分)，金星3/21進白羊

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工作注意：雙子、處女、人馬、山羊

雙子：與長官有許多溝通，感到辛苦

處女：展現能力的時候，請把握機會

人馬：適合獨立作業，默默地進行

山羊：工作有大變動，是好的開啟

桃花注意：白羊、巨蟹、天秤、水瓶

白羊：旁人積極介紹，自己卻不著急

巨蟹：受到別人默默關心，心裡感到溫暖

天秤：身邊有愛慕者，感情水到渠成

水瓶：太理性和冷靜，容易錯失桃花

財運注意：金牛、獅子

金牛：正財運佳，能爭取加薪機會

獅子：當心衝動消費造成破財

健康注意：天蠍、雙魚

天蠍：知道不行的事情，就要自我控制

雙魚：注意行車安全，以及筋骨拉傷

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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