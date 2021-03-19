撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-19 19:00

由周國賢(Endy) 主演的電影《一秒拳王》於上周四（11日）上映，以超能力在擂台上找回初衷的發奮故事，票房大收兼好評滿滿。 開拍前，周國賢積極緞練，以致身體受傷需要做手術，韓藉太太陪同在側。周國賢雖甚少公開提及太太，但卻是寵妻好老公。

由周國賢主演的電影《一秒拳王》於上周四（11日）上映，開拍前，周國賢積極緞練，以致身體受傷需要做手術。（《一秒拳王》劇照）

周國賢不隱瞞「最愛」 出道之時直認已婚狀態

周國賢於2003年與華納唱片公司簽約加入樂壇，與新生代歌手不同的是，他在出道之時沒有隱瞞自己的感情狀況，大方公開承認已婚及已為人父，樂迷不但受落，更貫以「周爸爸」之稱。

▼▼▼電影《一秒拳王》好評滿滿卻充滿努力的汗水，首度拍攝動作片的周國賢如何操練？手術期間韓藉太太陪同在側？（按圖看）▼▼▼

周國賢直言過早結婚 家人時刻陪伴走出低潮

不僅大方承認已婚，周國賢更是圈中鮮有的早婚男士，在日本留學之時相遇上太太，在22歲之齡便結婚，太太同年誕下大女兒。他曾在接受節目《1圈圈星光背後》訪問時直言，是過早結婚，與大女兒的緣份太早來到，不過卻任性地按照劇本而行。「Band仔」出身的周國賢，看似是個硬漢，但把溫柔都寫在作品裡，出道以來創作過不少歌曲，只要聽著他的作品，就如同感受到周國賢的內心世界。早年唱得一街知巷聞的《目黑》，由他主唱和作曲，黃偉文填詞，說的就是她遇上太太時一見鍾情的愛情故事，簡單又浪漫。

命運就地改寫 只因你我當天那一眼 靜靜互望啞口無言 原來邂逅太簡單 《目黑》周國賢

周國賢與太太現時共育有3名兒女，家庭幸福美滿。不過2013年，曾有傳聞指他搭上公司助手，太太隨即帶同女兒避走加拿大，拒絕與對方生活，有指周國賢因而患上抑鬱症，後來追至加拿大挽回婚姻。對出軌之傳聞，周國賢曾在訪問中否認一切，指報道對太太及該助手不公平，朋友們都把其當成笑話看待。周國賢太太與女兒更陪伴他走出情緒病，在周國賢低落期間時時陪伴在側，出國旅遊放鬆。

▼▼▼周國賢22歲便與太太相識，第1眼便認定對方？▼▼▼

周國賢以太太快樂為首要基礎 陪伴寵溺有加

也許，陪伴就是最浪漫的告白，二人總是希望對方過得開心，默默在身旁支持大家。早年出道，周國賢曾一度有過放棄歌唱事業的念頭，轉為打理家族海味生意，於接受訪問時他表示，那時太太雖然想自己幫忙打理生意，但不忍看到他失落，因而支持他繼續追夢，周國賢太太仍學習廣東話，希望更融入對方生活。

大地就像一黑 只得你那身影最顯眼 《目黑》周國賢

周國賢了解到太太在不熟悉的生活環境，以及自己是圈中人的身份也會為她帶來無形壓力，避免她再度成為媒體的關注對象，出道以來一直作出保護，從不分享與太太的合照和家庭照。不過，私下的周國賢亦對太太寵愛有加，他明白太太在香港沒有太多朋友，故此有空閒時間亦會陪伴太太和女兒。

情願我能做你眼中那顆星星 《目黑》周國賢

周國賢曾於2019年情人節被拍攝到在尖沙咀海旁自彈自唱，向太太表達愛意，在接受媒體訪問時表示，已經一段時間沒望着太太唱歌，若不是太太怕醜，會將整首歌唱完為止。一向不放閃的他，為了哄太太開心，願意放下形象當眾在街頭表演，寵溺太太之情不言而喻。

▼▼▼（按圖看）周國賢對太太寵愛有加，教導女兒也有自己一套？▼▼▼

▼▼▼同場加映｜譚俊彥（Shaun）於2015年與內地女星任祉妍結婚，翌年回港發展，太太只帶4件行李跟隨。在婚姻裡，他擔任「小男人」角色，事事遷就，認為先低頭認錯不是怕太太，而是為了維繫關係。（延伸閱讀）▼▼▼

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