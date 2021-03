性愛│愛自己　態度主動　心理學家指女性主義令性生活更美滿

你知道,原來女性主義有助於改善性生活嗎?專擅吸引力研究的心理學者 Madeleine AFugère 指出,「女性主義」對性生活有正面影響。

一、較容易接納自己的身體

女性主義者較容易接納與包容自己的身體模樣。游過女性主義的浩瀚大洋,多元共融 D&I (Diversity&Inclusion) 是我們的下一步。除了女性權益,也該讓更多人都能夠自由。我們不懾服於主流審美觀,而是尊重擁有不同外貌、不同身體型態的人。

沒有最完美的體態,只有最理想的自己。

▼▼【相關文章.按圖率先預覽】【性愛教室】親熱情緒易冷卻 前戲與床上的11個掃興行為不要做!

二、不被性別刻板印象束縛

大部分女性主義者,對於性愛抱持積極正面的態度。在床上時,她們更有機會獲得主導權,並破解「男主動、女被動」的性別刻板印象。我們願意主動和對方討論性,例如:快感、體位與頻率。

我們也願意尊重每個人不同的性實踐。誰想擁有多重性伴侶或開放式關係,都是個人選擇,不必蕩婦羞辱,也無須苛責。

此外,女性主義者也較有意願追求高潮。一場兩人(或多人)都可以達到高潮的性愛,好像更快樂,不是嗎?

▼▼【相關文章.按圖率先預覽】【性愛教室】讓床事加溫 6個男女身體敏感帶:大腿內側最刺激

三、願意主動提升關係品質

無論是男性或女性,當你的伴侶支持女性主義或是一位女性主義者時,你們之間的性滿意度較高。

研究人員對異性戀男女進行調查,先分別了解他們與伴侶的價值觀與信念,接著再研究倆人之間的關係品質。結果發現,當另一半支持女性主義的傾向愈多時,在人際關係上會更加穩定,並且有助於提升性滿意度。

▼▼【相關文章.按圖率先預覽】做愛應否用潤滑劑?六大使用重點小心發炎甚至染性病

以上研究是真有其事,但也僅供參考。一段良好性愛中,需要你們相互溝通協調,也切記要尊重彼此意願喔!

從家庭、學校到社會,在我們的漫長人生路上,性別都扮演著舉足輕重的角色,只是人們有時選擇不去看見。女性主義,也從來就不是一個高大上的議題,它其實和你我的生活習習相關。

女性主義,是多條陰性路徑,流派也不只一種,但核心都是抵抗父權、捍衛女性權益,不甘服膺於社會設立的性別框架。我們重視女性的身體自主、情慾自主、生育自主,倡導女性可以自己為自己做決定。

讓我們一起成為渴望世界改變的女性主義者吧!

【相關文章】【性愛教室】愛情動作片的九大迷思:口水是最糟糕的潤滑(按圖預覽)

參考

[1] The Surprising Ways Feminism Helps to Improve Your Sex Life 。 Psychology Today 。