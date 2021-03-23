性愛│愛自己　態度主動　心理學家指女性主義令性生活更美滿

撰文： 女人迷 最後更新日期： 2021-03-23 19:32

女性主義，不只能解決性別議題，還可以改善性生活？讓心理學者告訴你背後的三個原因，你也可以提升性愛品質。

你知道，原來女性主義有助於改善性生活嗎？專擅吸引力研究的心理學者 Madeleine AFugère 指出，「女性主義」對性生活有正面影響。

一、較容易接納自己的身體

女性主義者較容易接納與包容自己的身體模樣。游過女性主義的浩瀚大洋，多元共融 D&I (Diversity&Inclusion) 是我們的下一步。除了女性權益，也該讓更多人都能夠自由。我們不懾服於主流審美觀，而是尊重擁有不同外貌、不同身體型態的人。

多元共融 D&I 「 Diversity 多元」指的是人的多元性，包括但不限於種族、國族、性別、性別身份、性傾向、年齡、社會階級、身體能力、宗教或道德價值系統和政治信仰。「 Inclusion 共融」指的是在組織環境裡，認肯並且願意運用人類的多元性，創造一個正向的、促進平等的工作氛圍。

沒有最完美的體態，只有最理想的自己。

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二、不被性別刻板印象束縛

大部分女性主義者，對於性愛抱持積極正面的態度。在床上時，她們更有機會獲得主導權，並破解「男主動、女被動」的性別刻板印象。我們願意主動和對方討論性，例如：快感、體位與頻率。

我們也願意尊重每個人不同的性實踐。誰想擁有多重性伴侶或開放式關係，都是個人選擇，不必蕩婦羞辱，也無須苛責。

蕩婦羞辱 Slut-Shaming 若女性違背社會對女性的貞操期待，例如：談論性或身體、穿著暴露等等，容易遭人言語或肢體攻擊。

此外，女性主義者也較有意願追求高潮。一場兩人（或多人）都可以達到高潮的性愛，好像更快樂，不是嗎？

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三、願意主動提升關係品質

無論是男性或女性，當你的伴侶支持女性主義或是一位女性主義者時，你們之間的性滿意度較高。

研究人員對異性戀男女進行調查，先分別了解他們與伴侶的價值觀與信念，接著再研究倆人之間的關係品質。結果發現，當另一半支持女性主義的傾向愈多時，在人際關係上會更加穩定，並且有助於提升性滿意度。

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以上研究是真有其事，但也僅供參考。一段良好性愛中，需要你們相互溝通協調，也切記要尊重彼此意願喔！

從家庭、學校到社會，在我們的漫長人生路上，性別都扮演著舉足輕重的角色，只是人們有時選擇不去看見。女性主義，也從來就不是一個高大上的議題，它其實和你我的生活習習相關。

女性主義，是多條陰性路徑，流派也不只一種，但核心都是抵抗父權、捍衛女性權益，不甘服膺於社會設立的性別框架。我們重視女性的身體自主、情慾自主、生育自主，倡導女性可以自己為自己做決定。

讓我們一起成為渴望世界改變的女性主義者吧！

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參考 [1] The Surprising Ways Feminism Helps to Improve Your Sex Life 。 Psychology Today 。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「最好的性愛，是我們都樂在其中」為什麼女性主義者的性生活更美滿？】