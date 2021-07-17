《殺出個黃昏》近日上映，是暑假檔期打頭陣的港產片。謝賢（四哥）以84歲高齡，主演《殺出個黃昏》，更罕有地在戲中脫下「招牌墨鏡」示人。原來謝賢經常戴墨鏡，背後原因是為了擋住過盛的桃花。眾人眼裡一生擁有許多「風流債」的謝賢，其實對愛情專一，絲毫不花心？



謝賢原名謝家鈺，因在家中八個兄弟姐妹中排行第四，因而又有「四哥」這個稱號。（VCG）

84歲謝賢的名字，常與「風流」、「花心」和「吃嫩草」等稱號扯上關係外，謝賢戴墨鏡的習慣更已成為他獨特又鮮明的個人形象。但原來謝賢曾在綜藝節目上《掌聲響起來》分享到：「年輕的時候，有老師說我眼睛裡有桃花，我戴墨鏡就是把豔遇遮起來，並不是眼睛有什麼眼疾，見不得人。」

眼睛裡有桃花 戴墨鏡就是把豔遇遮起來

踏入杖朝之年仍健步如飛，活得像小孩的謝賢歷盡人生百態，兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷亦各自擁有自己的美滿人生。但唯獨有次謝賢接受其他媒體訪問時，哽咽分享到兒子謝霆鋒與他一樣踏上離婚之路，而婚姻失敗猶如他心中的刺，亦成為謝賢現時的遺憾。

謝賢看似貪玩花心實際專一對性愛檢點 更願為對方犧牲自己？

謝賢縱然被冠以「花心」稱號，但謝賢84歲以來只承認過他生命中，曾經最重要的5個女人。（謝賢＠微博）

我拍拖，數得出幾多個女人，就是最重要的五個。 謝賢

謝賢一生只公開承認過5個的女人，分別是嘉玲、蕭芳芳、甄珍、狄波拉（拉姑）及Coco。謝賢最先承認的女友是昔日被稱為「初代玉女」嘉玲，據說嘉玲更是謝賢的初戀，兩人曾合作過不少經典的劇集，如《鴛夢重温》、《花花公子》、《歡喜冤家》和《山盟海誓》。

公開承認過5個的女人 第一個係嘉玲

謝賢曾於接受媒體媒訪問時說：「第一個係嘉玲，同佢失敗咗，係因為我當年太貪玩。」而謝賢與蕭芳芳的感情結束，亦離不開謝賢愛貪玩的性格：「咁我就唔好害人啦！最後決定退出，我覺得自己做咗件好偉大嘅事！」

謝賢一生只公開承認過5個的女人，分別是嘉玲、蕭芳芳、甄珍、狄波拉（拉姑）及Coco。（《鲁豫有約一日行》截圖）

一個就一個，以前我有很多緋聞，我都是被飛咋。 謝賢

【按圖看】謝賢年輕時拍攝過不少的經典劇集，而謝賢更曾獲得過香港電影金像獎的終身成就獎▼▼▼

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後來甄珍於2019年推出自傳時，亦邀請到謝賢擔當嘉賓，當時謝賢更公開表示說：「我永遠愛她。」謝賢雖然被認為是花心男，但謝賢卻在訪問中提到自己對愛情專一，愛上了便會全力去愛，甚至會成就對方而犧牲自己。

讓蕭芳芳找尋人生方向 大方放手

當時仍是女友的嘉玲愛上泰國男子、甄珍遇上劉家昌、讓蕭芳芳找尋自己的人生方向等，謝賢也願大方放手，以另一方式給予對方愛護。

我是對性愛很檢點的人......電影圈好幾個人出來玩完一個又有仔女，第二個又有仔女，第三個都有，這些是沒道德，我對這些事看得好認真。 謝賢

謝賢與狄波拉離婚後保持朋友關係 晚年與上海女友Co Co譜相差49年爺孫戀不被看好

謝賢與狄波拉離婚後保持朋友關係，更不時相約出席活動。（視覺中國）

謝賢於1979年邂逅狄波拉，兩人愛得非常轟烈，而當時兩人同年舉行的婚禮更成為全城熱話，婚後的狄波拉更為謝賢淡出娛樂圈，誕下謝霆鋒與謝婷婷，但婚姻亦維持只約16年便宣布離婚，但分離後的兩人仍依舊維持好友的關係。

與狄波拉愛得轟烈 婚姻維持16年

後來謝賢又爆出「爺孫戀」，遇上比起自己年輕49年的女友Coco，當時全城也不看好謝賢這段「吃嫩草」的爺孫戀，但兩人兜兜轉轉10多年，才分道揚鑣。

名分係假㗎！兩張婚書我都撕爛咗，仲結來做乜，况且我都80後啦！所以我同佢講，遇到個好嘅就走啦。 謝賢

【按圖看】84歲的謝賢仍然老當益壯，愈老愈有魅力？▼▼▼

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謝賢遇上比起自己年輕49年的女友Coco，拍拖10多年後最終分手。(vcg)

謝賢在訪問中曾提及與舊愛Coco是緣份，更謂是緣份才令他們可以走在一起多年。一直以來謝賢只低調與她發展戀情，而其實謝賢亦一直沒有給予對方名分，只不想對方受一紙婚書，而耽誤自己的人生：「不想害人，她太年輕了」，更希望對方遇上更好的男人時，可沒有顧慮地抽身離世，更會大方祝福對方。謝賢看似「遊戲人間」，但從來也是玩得認真，愛得瀟灑，遇上不同的「關卡」亦有取亦有捨，活在當下，享受過程。

【同場加映】： 謝賢、馮寶寶、林雪及鍾雪瑩等主演的《殺出個黃昏》，為今年（2021) 暑假檔頭炮港產片。四哥與馮寶寶自粵語片《連理枝》後相隔60年再合作，四哥表示：「Bobo喺我眼中永遠係一個小妹妹。雖然係舊拍檔，但係今次有新嘅火花，今次一齊再重拾青春。」

▼▼▼【按圖看】《殺出個黃昏》更多劇照，四哥飾演的「田立秋」恐懼老去，遇上由鍾雪瑩飾演失戀尋死的「屈紫瑩」；馮寶寶飾演「蔡鳳」既是歌廳持牌人、駐場歌手、殺手中介，還是三代同堂的好嫲嫲▼▼▼

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同場加映：【按圖看】梅小惠與曾偉權分手後單身至今，感嘆只愛過1次：上天會給我更好？（延伸閱讀）▼▼▼

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【按圖看】金燕玲戲如人生兩度離婚患癌，後遇蘇施黃打破愛情界限：愛無分性別？（延伸閱讀）▼▼▼