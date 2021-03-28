撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-03-28 22:00

親密愛侶也不一定能事事合拍，在性事上也如是，不少夫婦情侶都遇過性慾不同步的情況。或許是電視劇影響深遠，我們總覺得做愛的時機只能是睡前，夜幕低垂下親熱才夠浪漫氣氛。然而，現實卻是彼此工作後拖着疲憊身軀回家，即使有性致親熱，也可能會「後繼無力」，誇張一點更會做到一半就睡着......

大多數人都習慣晚上做愛，但經過一整天的體力消耗，往往都累到有心無力......（《春嬌救志明》劇照 ）

原來做愛「最佳時間」從不是在晚上？台灣護理學博士許藍方在影片中分享早上才是做愛的最佳時機，她指出早上雙方精神狀態較好，會更容易投入性愛，她也在影片中列舉了早上做愛的4大好處。

▼▼▼【點擊看】許藍方博士提出「應在早上做愛的4大原因」▼▼▼

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許藍方指睡前對男性而言不是做愛好時機。（YouTube@頂尖事務所）

▼▼▼【點擊看】睡前從不是做愛好時機？許藍方博士提出「睡前做愛的2大壞處」▼▼▼

男性「晨勃」不等於有性慾？ 最好先到廁所OO

男性早上的男性荷爾蒙雖然較高，但許博士卻補充「晨勃」未必與性慾有關。她指當膀胱積存的尿液過多，男性的陰莖就會自然勃起，因為要防止他們尿床。「晨勃」更有機會影響男性的床事表現，有人為了省掉前戲，會趁「晨勃」時做愛，男性卻會因為尿意而難以感受到性愉悅，最後會無法射精，又或者會因為尿意而射精過快，最後草草了事。因此許博士提醒男性如果出現「晨勃」，最好先到廁所小便，消除尿意後才能專心做愛。

晨勃是身體為了預防尿床的生理機制。（YouTube@頂尖事務所）

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