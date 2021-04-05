性慾自測｜聞氣味感興奮性慾強?　性慾不協調5招化解找對時機造愛

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-04-05 22:00

性慾｜心靈契合，但在床上總是不合拍？性慾不協調，足以影響一段關係，面對性慾這回事，不是人人願意說出口， 每個人性慾高低不同，性慾不協調是否注定要分開？

性事不協調，不少人或怕尷尬不願談及，又或自我安慰「個個都係咁」； 曾有研究指出，多達8成受訪者曾經歷與另一半性慾不一的問題； 每人性慾高低不同？聞到別人獨特氣味會興奮，是否天生性慾高？

台灣大學心理系碩士畢業的心理學專家海苔熊（程威銓）作客雞排妹（鄭家純）主持的《深夜保健室》，在節目中提出一項性慾自我檢測，不妨與伴侶一起測試。

心理專家海苔熊曾做過不少有關性愛的心理學研究。（《深夜保健室》影片截圖）

▼▼▼你的性慾強嗎？點擊看性慾自我檢測題目及答案▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

性慾不協調注定要分開？

一方性慾強，另一方性慾低，是否真心相愛也只能遺憾說再見？性慾不一，並非感情關係的絕路，大家願意付出也未必沒有解決方法，但應該從何入手？不妨參考HuffPost報道引述專家提出，如何處理性慾不協調。

▼▼▼這時間點親熱可讓兩人「性致勃勃」？點擊看性治療師提出5個處理性慾不協調小貼士▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】 性愛教室｜老公寧自慰也不親熱原因是？質問無助解決問題？點擊看性治療師拆解個案（延伸閱讀文章）▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】 男方勃起與自慰習慣有關？這個時間點親熱容易造成男性壓力？點擊看性治療師分析性慾低落及無法勃起的原因（延伸閱讀文章）▼▼▼