性愛教室｜做愛時疼痛的5大原因　許藍方教你對應改善方法

性愛對兩性都是種享受，但如果妳每次做愛都覺得好痛，千萬不要默默忍受。兩性作家、護理學博士許藍方指出，性交疼痛有5大常見原因，包括生理和心理兩方面，找出原因才能享受完美的性愛。



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性交疼痛4大生理原因

1.陰道痙攣

當陰莖進入陰道後，如果女性的骨盆底肌無法放鬆，導致陰道發生緊張型痙攣，就造成性交疼痛，這類型女性在使用衛生棉條時，也容易有疼痛感。

改善方法：學習放鬆，可以小酌、聽音樂，對方也應盡量慢慢進入。

2.陰道口較小

如果女性的陰道口較小，陰莖進入陰道後，容易導致撕裂疼痛感。

改善方法：對方應盡量慢慢進入。

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3.荷爾蒙影響

產後、更年期後，容易因為荷爾蒙影響，陰道內部不夠濕潤或過度乾燥，也容易造成性交疼痛。

改善方法：在前戲時，女性可使用隱形潤滑液膠囊放進陰道內，可以產生類似愛液的效果，或是性交過程使用潤滑液輔助，都可以降低性交疼痛的發生。

4.罹患婦科疾病

如果出現陰道異常分泌物，原因通常是陰道感染造成；子宮內膜異位、巴氏腺囊腫等婦科疾病，也會導致性交疼痛 。

改善方法：做好私密處清潔及就醫治療。

許藍方說明，如果性交時，明顯感到陰道口疼痛，可能是陰道口的黴菌、細菌造成陰道感染，建議性交後記得排尿、用水清潔陰道口。另外，如果是性交過程太激烈，有可能造成撕裂傷，也會感到性交疼痛。

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心理因素也會性交疼痛

除了生理因素造成的性交疼痛，心理因素也可能造成。許藍方舉例，如果女性沒有享受性交或是不愛對方，就可能預設立場造成性交疼痛；也有可能是過去陰影造成，建議與對方討論兩性關係。

每次做愛都會痛應就醫

許藍方提醒，性交疼痛通常會在15分鐘之後緩解；如果每次做愛都會疼痛，建議盡速就醫、找出原因，才能享受完美的性愛。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】