41歲胡杏兒第3胎再添一子　一見鍾情譜出幸福婚姻:他教我做回小孩

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-04-07 18:13

胡杏兒於昨天（6/4）宣布為丈夫李乘德（Philip）誕下第3胎，在IG上發布一家5口的合照表示：「是的，又是男孩！Liam李奕宏來了!」而胡杏兒提到是次生產過程較以往辛苦，但丈夫李乘德全程陪伴她進入產房，令她倍感安心。 41歲的胡杏兒近年來雖然頻頻北上工作，但她與李乘德婚後5年，仍恩愛如初，全賴李乘德讓杏兒做回真正的自己，不但全力支持胡杏兒的事業發展，更成全胡杏兒童真的小孩心。

41歲的胡杏兒近年來雖然頻頻北上工作，但她與丈夫的感情仍非常緊密。(myoliemyolie@IG)

41歲的胡杏兒曾透露想為丈夫李乘德追女，但照顧孩子始終要悉心照顧與培養，所以誕下第3胎的胡杏兒雖然未能如願但亦同時決定封肚，與丈夫李乘德專心照顧3位兒子的生活。

胡杏兒昨天（6/4）宣布為丈夫李乘德（Philip）誕下第3胎。(myoliemyolie@IG)

胡杏兒對老公一見鍾情 恩愛成圈中模範夫妻

現時收獲幸福家庭生活的胡杏兒，過往最為人熟悉是她與黃宗澤的8年情，雖然未能譜出完美結局，但愛情的道路上，並沒有一個固定的出場次序，真命天子很多時候也是始料未及地出現。胡杏兒曾在《魯豫有約一日行》節目中自爆對老公李乘德一見鍾情，更指拍拖3個月就被他求婚。有指彼此相戀不足一年就決定對方是終生伴侶，繼而一同踏入人生的另一個階段結婚。不過李乘德過往不時與女伴傳出緋聞，一度被外界貼上「花心」標籤，與胡杏兒的戀情曾不被看好，幸好時間證明了一切，二人婚前婚後的恩愛程度有增無減，更成圈中模範夫妻。

胡杏兒被老公寵如小孩 卸下「硬殼」做回自己

胡杏兒與丈夫李乘德（Philip）婚前婚後都非常恩愛。(胡杏兒@微博)

胡杏兒與李乘德（Philip）結婚5年仍舊不時網上平台公開放閃，兩人婚後積極組織家庭，不久胡杏兒就懷孕生子，近他們更迎下兩人第3個的愛情結晶品，胡杏兒更願意頂著是高齡產婦生子的風險。

我和他擁有共同價值觀、有共同話題的人，幸運的是，我找到了。 胡杏兒

胡杏兒在過往接受訪問時，曾分享到與丈夫李乘德之間的相處模式：「我們無所不談，聊到不想睡覺。當我鑽牛角尖時，他會提醒我要感恩，因為我已經得到很多，不要只著眼於不開心的事情。」無論快樂悲傷，李乘德總在胡杏兒身邊陪伴著她，過去的胡杏兒是傳媒眼中的事業女強人，為了呈現最好的一面予觀眾，曾為拍攝劇集《肥田囍事》，在2個月內增超過40磅，拍畢劇集後又在2個月內極速減磅，形象硬朗拼博。但在丈夫李乘德的臂彎內，胡杏兒卻可成為真正的自己，不需要披上堅韌軀殼，只需無憂無慮地活在丈夫的愛護下，真性情表露自己的快樂與悲傷，真真正正做一個小孩。

我的前前任和前任都很棒，他們一個教我做溫柔的女人，一個教我做成熟的女人，但我最喜歡現任，他教我做回小孩。 胡杏兒

胡杏兒與老公李乘德（Philip）婚後十分的甜蜜，老公也十分支持杏兒的事業發展 (ig@myoliemyolie)

婚前的胡杏兒是一個雄心勃勃，更希望在演藝事業上可以大展拳腳的女星，不斷的勞勞役役地持續拍劇，但當杏兒遇上李乘德（Philip）後，胡杏兒是甘意為對方「減產」，願意為對方令付出更多的心力去經營一個家。

時間轉眼即逝，一眨眼就踏入4字頭，真是很幸運，還有有一班好姊妹每年一定陪我過生日，更有個疼我的老公和兩個健康活潑可愛的寶寶，加上身體健康，感恩感恩，踏入4字，要更加努力做好自己各個身份，多謝家人支持和愛護，我會努力。 胡杏兒

最好的愛情是什麼樣子？大概每個人都有自己的解讀。不過可以肯定的是，其中最好的愛情，就如胡杏兒一樣，讓你永遠不用長大，可以肆無忌憚地做回小孩。

▼▼▼【按下圖看】胡杏兒與丈夫李乘德（Philip）的幸福生活▼▼▼

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